Про це повідомив президент України повідомив у вечірньому зверненні.
Що відомо про візит американських переговірників?
За словами президента, графік поїздки американських представників уже фактично визначений.
Володимир Зеленський підтвердив, що спеціальний посланець президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер найближчими днями відвідають Росію та Україну. Американські представники спершу проведуть переговори в Москві, а вже в неділю, 6 вересня, мають прибути до Києва.
Про це повідомив президент України повідомив у вечірньому зверненні.
За словами президента, графік поїздки американських представників уже фактично визначений.