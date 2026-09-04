Володимир Зеленський підтвердив, що спеціальний посланець президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер найближчими днями відвідають Росію та Україну. Американські представники спершу проведуть переговори в Москві, а вже в неділю, 6 вересня, мають прибути до Києва.