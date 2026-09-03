Очільник МЗС на брифінгу 3 вересня також наголосив, що досягти реального результату без участі Сполучених Штатів Америки нереалістично.

Що відомо про дипломатичний процес

Сибіга підкреслив, що контакти України з американською переговорною групою залишаються регулярними, а системний діалог між сторонами жодного разу не переривався.

Зокрема, президент Зеленський нещодавно мав розмову з американськими перемовниками.

Наразі посадовці продовжують узгоджувати кроки для повернення до активної політико-дипломатичної фази.

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Я рекомендую вам зараз слідкувати за новинами... В Україні не було ні канікул, ні пауз. Ми боремося за свою землю, ми боремося за справедливий мир. А зараз ми, я вважаю, будемо мати нову динаміку у мирних зусиллях з поверненням активної фази, політико-дипломатичної фази в багатьох столицях світу. Слідкуйте за новинами,
– зазначив Сибіга.

До слова, 3 вересня російський диктатор заявив, що Росія та Україна нібито мають домовлятися між собою, а інші держави можуть лише допомагати цьому процесу. Також він стверджує, що між Москвою та Києвом тривають контакти.

Водночас ще за кілька днів до цього він говорив, що переговори наразі фактично перебувають у замороженому стані. А ще російський президент допустив розширення кола учасників переговорного процесу.