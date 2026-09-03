Очільник МЗС на брифінгу 3 вересня також наголосив, що досягти реального результату без участі Сполучених Штатів Америки нереалістично.

Що відомо про дипломатичний процес

Сибіга підкреслив, що контакти України з американською переговорною групою залишаються регулярними, а системний діалог між сторонами жодного разу не переривався.

Зокрема, президент Зеленський нещодавно мав розмову з американськими перемовниками.

Наразі посадовці продовжують узгоджувати кроки для повернення до активної політико-дипломатичної фази.

Я рекомендую вам зараз слідкувати за новинами... В Україні не було ні канікул, ні пауз. Ми боремося за свою землю, ми боремося за справедливий мир. А зараз ми, я вважаю, будемо мати нову динаміку у мирних зусиллях з поверненням активної фази, політико-дипломатичної фази в багатьох столицях світу. Слідкуйте за новинами,

– зазначив Сибіга.

До слова, 3 вересня російський диктатор заявив, що Росія та Україна нібито мають домовлятися між собою, а інші держави можуть лише допомагати цьому процесу. Також він стверджує, що між Москвою та Києвом тривають контакти.