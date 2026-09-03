Слова російського президента цитують росЗМІ.

Що сказав Путін про закінчення війни в Україні?

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що питання урегулювання конфлікту має залежати саме від України та Росії, а інші держави ніяк не можуть впливати на цей процес.

Водночас він заявив, що між Росією та Україною нібито тривають контакти. Путін також стверджує, що існують шанси на врегулювання війни.

Домовлятися між собою мають саме Росія та Україна, а інші країни можуть лише підтримати та допомогти,

– заявив російський диктатор.

Путін не уточнив, про які саме контакти з Україною йдеться та в якому форматі вони відбуваються.

Нагадаємо, Володимир Путін, попри реальні проблеми російської армії на фронті, продовжує публічно заявляти про нібито успішне просування військ. Політичний експерт Андрій Городницький вважає, що російський диктатор усвідомлює складну ситуацію та великі проблеми у війні проти України, однак отримує від свого оточення викривлену інформацію про причини невдач.

За словами експерта, це дозволяє Путіну й надалі вірити, що Росія має достатній потенціал для продовження війни та може зрештою досягти поставлених Кремлем цілей, попри падіння темпів наступу й значні втрати.