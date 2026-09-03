Слова российского президента цитируют российские СМИ.

Что сказал Путин об окончании войны в Украине?

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что вопросы урегулирования конфликта должны зависеть именно от Украины и России, а другие государства никак не могут влиять на этот процесс.

В то же время он заявил, что между Россией и Украиной якобы продолжаются контакты. Путин также утверждает, что есть шансы на урегулирование войны.

Договариваться между собой должны именно Россия и Украина, а другие страны могут только поддержать и помочь,

– заявил Путин.

Путин не уточнил, о каких именно контактах с Украиной идет речь и в каком формате они проходят.

Добавим, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сентябрь может стать важным месяцем для приближения завершения войны. По его словам, Украина вместе с партнерами продолжает искать пути, чтобы побуждать Россию к миру, однако данные разведок и сигналы из Москвы свидетельствуют, что Путин пока не намерен прекращать войну.

Другие заявления Путина об Украине

Владимир Путин сделал ряд заявлений о войне против Украины. В частности, он отметил, что контакты между спецслужбами России и Украины продолжаются. Также Путин назвал "государственным терроризмом" захваты и удары по гражданским судам, а также угрозы атак на гражданскую авиацию.

Кроме того, он обвинил западных партнеров Украины в якобы соучастии в международном терроризме из-за их реакции на действия Киева.

Напомним, Владимир Путин, несмотря на реальные проблемы российской армии на фронте, продолжает публично заявлять о якобы успешном продвижении войск. Политический эксперт Андрей Городницкий считает, что российский диктатор отдает себе отчет в сложной ситуации и больших проблемах в войне против Украины, однако получает от своего окружения искаженную информацию о причинах неудач.

По словам эксперта, это позволяет Путину и дальше верить, что Россия имеет достаточный потенциал для продолжения войны и может в конечном счете достичь поставленных Кремлем целей, несмотря на падение темпов наступления и значительные потери.

Отметим, чтобы компенсировать потери, Россия планирует провести мобилизацию. В частности, Владимир Зеленский отмечал, что это может произойти уже осенью. Украинская разведка сообщала, что российские власти планируют набрать по 300 тысяч человек в этом и в следующем году из-за больших потерь на фронте, замедления темпов набора контрактников и потери инициативы в войне.

Тем не менее в Кремле продолжают отрицать подготовку к новой волне пополнения в армии. Российский диктатор назвал такие заявления якобы информационной атакой.