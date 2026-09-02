Доктор філософії, політичний експерт Андрій Городницький в ефірі 24 Каналу пояснив, наскільки Путін сам вірить у заяви про російські "успіхи" та що насправді знає про ситуацію на фронті. Він також розповів, чому навіть очевидні невдачі не змушують диктатора відмовлятися від віри у великий потенціал Росії.

Путін розуміє, що Росія має великі проблеми

Навіть викривлені доповіді військового керівництва не можуть приховати від Путіна реальну картину повністю. Росія роками не здатна досягти заявлених цілей на Донеччині та Луганщині, темпи просування впали, а втрати за захоплення нових територій лише зростають. Ще менш реалістичними виглядають претензії Кремля на Херсонську та Запорізьку області, які Москва також вписала до своєї конституції.

Все, що він говорить, – це десь на 90% брехня. Ще 10% – це те, що вже брешуть йому, а він на базі цієї брехні намагається вибудувати ще більшу брехню,

– пояснив Городницький.

У російському керівництві при цьому знаходять пояснення, чому за роки війни не вдалося виконати поставлені завдання. Путіну можуть подавати невдачі як наслідок протистояння не лише з Україною, а нібито з усім НАТО та Заходом, підтримуючи в ньому віру, що Росія все ще має достатньо ресурсів для продовження війни.

Він чудово розуміє, що відбувається. Чудово розуміє, що в нього є величезні проблеми. Але водночас вважає, що має величезний потенціал у цій війні проти України,

– наголосив політичний експерт.

Це не означає, що російський диктатор адекватно оцінює саму стратегію війни. Він бачить наслідки й усвідомлює наявність проблем, однак причини невдач отримує вже у викривленому вигляді, що дозволяє йому й далі переконувати себе в можливості зрештою досягти поставлених цілей.

Городницький пояснив віру Путіна у потенціал Росії: дивіться відео