Глава МИД на брифинге 3 сентября также подчеркнул, что добиться реального результата без участия Соединенных Штатов Америки нереально.

Что известно о дипломатическом процессе

Сибига подчеркнул, что контакты Украины с американской переговорной группой остаются регулярными, а системный диалог между сторонами ни разу не прерывался.

В частности, президент Зеленский недавно провел беседу с американскими переговорщиками.

В настоящее время чиновники продолжают согласовывать шаги для возвращения к активной политико-дипломатической фазе.

Я рекомендую вам сейчас следить за новостями... В Украине не было ни каникул, ни пауз. Мы боремся за свою землю, мы боремся за справедливый мир. А сейчас, как я полагаю, у нас появится новая динамика в мирных усилиях с возвращением активной фазы – политико-дипломатической фазы – во многих столицах мира. Следите за новостями,

– отметил Сибига.

К слову, 3 сентября российский диктатор заявил, что Россия и Украина якобы должны договариваться между собой, а другие государства могут лишь содействовать этому процессу. Также он утверждает, что между Москвой и Киевом продолжаются контакты.