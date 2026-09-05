Про це повідомив Володимир Зеленський після розмови із представниками президента Трампа.

Про що домовилися Росія і Україна?

Президент заявив, що з моменту цієї розмови з американцями Україна готова не завдавати повітряних ударів по Москві.

Відтепер і до кінця цієї доби суботи, в неділю та понеділок Україна готова утримуватись від ударів по Москві, і розраховуємо, що росіяни – по Києву,

– наголосив політик.

Також він додав, що план дипломатичних заходів на 6 вересня в Києві за участі американської команди затверджений.

Чекаємо на Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера й готові до змістовної розмови. Дякую всім, хто з Україною!,

– йдеться у заяві Зеленського.

Раніше речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що Володимир Путін нібито наказав не бити по Києву, починаючи з 5 вересня і упродовж 3 днів. Таке рішення диктатора пов'язана з візитом до української столиці американських переговорників.

Зауважимо, що Україна пропонувала Росії повне припинення вогню і на фронті, і у повітрі з 5 по 9 вересня. Однак Москва проігнорувала цю пропозицію.

Нагадаємо, що посланці Трампа 5 вересня відвідують Москву – вони мають зустрітися з Путіним. До російської столиці вони привезли нові мирні ініціативи. Втім, у Кремлі налаштовані песимістично.