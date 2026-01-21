Все хотят достичь мира, Виткофф оценил переговоры, однако не осудил атаки по энергетике
- Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф заявил, что Путин хочет мирного соглашения с Украиной, но не осудил удары по украинской энергетике.
- Уиткофф и Джеред Кушнер планируют посетить Москву для обсуждения мирного плана с российским руководством.
Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф заявил, что Путина якобы стремится к мирному соглашению с Украиной. В то же время представитель США отказался осуждать российские удары по украинской энергетической инфраструктуре, которые оставили Киев без света, воды и тепла.
Об этом он сообщил в интервью Bloomberg TV.
Смотрите также Уиткофф анонсировал встречу с Путиным
Что сказал Уиткофф о позиции России в мирных переговорах?
Спецпредставитель Трампа убежден, что Путин хочет заключить мирное соглашение для завершения войны в Украине, даже несмотря на отсутствие каких-либо признаков готовности Кремля к компромиссу в своих ключевых требованиях. Речь идет об установлении полного контроля над Донбассом.
"Все хотят достичь мирного соглашения", – сказал Уиткофф.
Уже завтра, 22 января, он с зятем Трампа Джередом Кушнером посетят Москву, чтобы встретиться с российским диктатором и обсудить мирный план, который, по словам Уиткоффа, готов более чем на 90%.
Как Уиткофф прокомментировал удары России по украинской энергетике?
В то же время посланник отказался осуждать российские атаки по украинским энергетическим объектам, которые привели к масштабным отключениям света, воды и отопления в условиях минусовых температур.
Они находятся в состоянии войны, они стреляют друг в друга,
– добавил он.
Как прошли переговоры США и России в Давосе?
В Давосе 20 января состоялись переговоры спецпосланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа, зятя американского президента Джареда Кушнера и представителя Путина Кирилла Дмитриева. Длились они более двух часов.
Стороны встретились без журналистов, поэтому темы обсуждений до сих пор неизвестны.
Впрочем, по словам Виткоффа, разговор с американской стороной был "очень позитивным". Дмитриев это подтвердил и намекнул, что Соединенные Штаты услышали позицию Кремля. Дополнительных сообщений о переговорах не было ни у одной из сторон.