Все хотят достичь мира, Виткофф оценил переговоры, однако не осудил атаки по энергетике

Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф заявил, что Путина якобы стремится к мирному соглашению с Украиной. В то же время представитель США отказался осуждать российские удары по украинской энергетической инфраструктуре, которые оставили Киев без света, воды и тепла.

Об этом он сообщил в интервью Bloomberg TV.

Что сказал Уиткофф о позиции России в мирных переговорах?

Спецпредставитель Трампа убежден, что Путин хочет заключить мирное соглашение для завершения войны в Украине, даже несмотря на отсутствие каких-либо признаков готовности Кремля к компромиссу в своих ключевых требованиях. Речь идет об установлении полного контроля над Донбассом.

"Все хотят достичь мирного соглашения", – сказал Уиткофф.

Уже завтра, 22 января, он с зятем Трампа Джередом Кушнером посетят Москву, чтобы встретиться с российским диктатором и обсудить мирный план, который, по словам Уиткоффа, готов более чем на 90%.

Как Уиткофф прокомментировал удары России по украинской энергетике?

В то же время посланник отказался осуждать российские атаки по украинским энергетическим объектам, которые привели к масштабным отключениям света, воды и отопления в условиях минусовых температур.

Они находятся в состоянии войны, они стреляют друг в друга,

– добавил он.

Как прошли переговоры США и России в Давосе?