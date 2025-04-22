Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф снова прибудет в Москву. Его визит в российскую столицу ожидается на этой неделе.

Об этом заявил приспешник Путина Юрий Ушаков, информирует 24 Канал со ссылкой на российские паблики.

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Уиткофф на этой неделе может посетить Москву

Помощник российского диктатора сообщил о планах Уиткоффа прибыть в Россию.

Уиткофф планирует на этой неделе приехать в Москву,

– цитируют Ушакова российские СМИ.

Отметим, что в The Wall Street Journal писали, что спецпредставитель президента США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф посетит переговоры в Лондоне. После этого он, вероятно, снова поедет в российскую столицу. Это будет зависеть от результата переговоров с Украиной в Британии.

Напомним, 11 апреля вечером были переговоры Владимира Путина и Уиткоффа. Перед тем как встретиться с кремлевским диктатором, Уиткофф также провел переговоры в Санкт-Петербурге с председателем российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым.