Спецпредставитель Трампа Уиткофф снова поедет в Москву: когда ожидается визит
- Ожидается очередной визит посланника Трампа Уиткоффа в Москву.
- Это может произойти на этой неделе.
Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф снова прибудет в Москву. Его визит в российскую столицу ожидается на этой неделе.
Об этом заявил приспешник Путина Юрий Ушаков, информирует 24 Канал со ссылкой на российские паблики.
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Уиткофф на этой неделе может посетить Москву
Помощник российского диктатора сообщил о планах Уиткоффа прибыть в Россию.
Уиткофф планирует на этой неделе приехать в Москву,
– цитируют Ушакова российские СМИ.
Отметим, что в The Wall Street Journal писали, что спецпредставитель президента США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф посетит переговоры в Лондоне. После этого он, вероятно, снова поедет в российскую столицу. Это будет зависеть от результата переговоров с Украиной в Британии.
Напомним, 11 апреля вечером были переговоры Владимира Путина и Уиткоффа. Перед тем как встретиться с кремлевским диктатором, Уиткофф также провел переговоры в Санкт-Петербурге с председателем российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым.