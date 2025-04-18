Об этом 24 Каналу рассказал политолог Владимир Фесенко, предположив, что Европа неслучайно стала объектом переговорной активности Виткоффа. Отметим, что Марко Рубио после переговоров в Париже заявил, что европейские страны имеют потенциал повлиять на процессы по завершению войны в Украине.

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Хитрый план Кремля

Фесенко подчеркнул, что во время визита Виткоффа в Россию и его общения с Путиным, наверняка, поднимался вопрос о хотя бы поэтапной отмене санкций против России.

Также Кремль очень волнует тема российских активов, которые заморожены западными странами. Их большая часть осталась в Европе, и без европейцев эту проблему нельзя решить.

Уиткофф и Рубио, вероятно, обсуждали именно такой широкий компромисс с Россией и какие "плюшки" надо дать Путину ради того, чтобы он прекратил огонь в Украине,

– отметил политолог.

Однако, по его мнению, простых или вообще любых решений, возможно, и не будет. Потому что Уиткофф в последнее время выступает в роли промоутера путинских предложений.

Фесенко не исключает, что Виткофф мог предложить европейцам пойти на уступки Путину относительно замороженных российских активов, чтобы Россия прекратила войну.

Путин действует очень хитро, предложив коррупционно-соблазнительный план для администрации Трампа: использовать эти российские активы, в частности в Европе, на закупку американских боингов для России,

– пояснил политолог.

Согласно этому плану выигрывают и США, и Россия, а в Украину эти российские средства не попадут – для Путина это главное.

Также для России важно, чтобы были отменены именно европейские санкции в отношении нее. Сейчас в западных СМИ даже обсуждается возможность возобновления поставок российского газа в Европу как компромисс в рамках мирного процесса.

Поэтому Виткофф не случайно поехал в Европу, и именно с его присутствием на переговорах связаны определенные риски,

– отметил Владимир Фесенко.

Он добавил, что спецпосланник Трампа мог предложить европейцам и, возможно, Украине неприличные переговорные предложения со стороны России.

Напомним, что после переговоров Макрона с Рубио и Уиткоффом, которые прошли 17 апреля, Елисейский дворец сообщил, что их основной темой были мирные переговоры по прекращения российской агрессии в Украине, и работа "Коалиции желающих". Также во время переговоров речь шла о пошлинах между Европой и США и о ситуации на Ближнем Востоке.