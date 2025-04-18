Про це 24 Каналу розповів політолог Володимир Фесенко, припустивши, що Європа невипадково стала об'єктом переговорної активності Віткоффа. Зазначимо, що Марко Рубіо після переговорів в Парижі заявив, що європейські країни мають потенціал вплинути на процеси щодо завершення війни в Україні.

До теми США планують досягти повного припинення вогню в Україні за кілька тижнів, – Bloomberg

Хитрий план Кремля

Фесенко підкреслив, що під час візиту Віткоффа до Росії і його спілкування з Путіним, напевно, порушувалось щодо хоча б поетапного скасування санкцій проти Росії.

Також Кремль дуже хвилює тема російських активів, які заморожені західними країнами. Їхня переважна частина залишилась в Європі, і без європейців цю проблему не можна розв'язати.

Віткофф та Рубіо, імовірно, обговорювали саме такий широкий компроміс з Росією та які "плюшки" треба надати Путіну заради того, щоб він припинив вогонь в Україні,

– наголосив політолог.

Проте, на його думку, простих чи взагалі будь-яких рішень, можливо, не буде. Тому що Віткофф останнім часом виступає в ролі промоутера путінських пропозицій.

Фесенко не виключає, що Віткофф міг запропонувати європейцям піти на поступки Путіну щодо заморожених російських активів, щоб Росія припинила війну.

Путін діє дуже хитро, запропонувавши корупційно-спокусливий план для адміністрації Трампа: використати ці російські активи, зокрема в Європі, на закупівлю американських боїнгів для Росії,

– пояснив політолог.

Відповідно до цього плану виграють і США, і Росія, а в Україну ці російські кошти не потраплять – для Путіна це головне.

Також для Росії важливо, щоб були скасовані саме європейські санкції щодо неї. Зараз в західних ЗМІ навіть обговорюється можливість відновлення постачання російського газу в Європу як компроміс в межах мирного процесу.

Тому Віткофф не випадково поїхав до Європи, і саме з його присутністю на переговорах пов'язані певні ризики,

– відзначив Володимир Фесенко.

Він додав, що спецпосланник Трампа міг запропонувати європейцям і, можливо, Україні непристойні переговорні пропозиції з боку Росії.

Нагадаємо, що після перемовин Макрона з Рубіо та Віткоффом, які пройшли 17 квітня, Єлисейський палац повідомив, що їх основною темою були мирні переговори щодо припинення російської агресії в Україні, та робота "Коаліції охочих". Також під час перемовин йшлося про мита між Європою та США та про ситуацію на Близькому Сході.