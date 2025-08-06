Специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф прибыл в Россию в среду, 6 августа. Его уже официально встретили в Москве. У него запланированы встречи с руководством Кремля.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ и агентство Reuters. Также в сети распространили соответствующие кадры.

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Что известно о визите Уиткоффа в Россию?

По данным росСМИ, самолет Bombardier Global 7500, на борту которого может находиться Стив Уиткофф, уже прибыл в Москву утром, и сел во "Внуково". Кирилл Дмитриев, который является переговорщиком Кремля с США, встретил в аэропорту спецпосланника.

Кортеж, вероятно, спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа выехал из московского аэропорта Внуково,

– говорится в сообщении.

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Источник сообщил агентству Reuters, что Стив Уиткофф встретится с российским руководством в среду, 6 августа. Его бизнес-джет с регистрационным номером N102WG вылетел из Флориды накануне вечером.

Таким образом сегодня должны состояться переговоры спецпосланника Трампа с российскими официальными лицами. В Кремле ранее не исключали встречи Уиткоффа с российским диктатором Владимиром Путиным.

Как ранее сообщали в Bild, спецпосланник президента США должен попытаться убедить Путина согласиться на прекращение огня в Украине. Отмечалось, что если этого не произойдет, России будут угрожать новые санкции.