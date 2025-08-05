Сообщает 24 Канал со ссылкой на Bild.

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Что известно о визите Виткоффа в Москву?

Уиткофф должен отправиться в Россию для переговоров уже 6 или 7 августа. Там спецпосланник должен попытаться убедить Путина согласиться на прекращение огня в Украине. Если этого не произойдет, России будут угрожать новые санкции.

Сам Путин готов к диалогу и даже не исключает личной встречи с Виткоффом. В Кремле заявили, что визит спецпосланника Трампа "важен и полезен". Однако там, в отличие от президента США, утверждают, что не просили о встрече.

Кроме того, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заранее занижает ожидания от визита Виткоффа.

Мы всегда рады видеть господина Виткоффа в Москве,

– заявил Песков.

В издании считают, что это выглядит словно "приглашение на чай".

К слову, еще один спецпосланник Трампа – Кит Келлог, посетит Украину. Его визит должен также состояться до 8 августа.