Роковая ошибка: эксперт объяснил, почему визит Дмитриева в США провалился с треском

Визит Кирилла Дмитриева в США завершился полным фиаско из-за отказа американских политиков встречаться с ним на фоне жесткой позиции команды Дональда Трампа в отношении Москвы.

Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус рассказал в эфире 24 Канала, что администрация Трампа резко отличается от команды Байдена – вместо осторожной реакции на российские угрозы она ответила иронией и критикой военных провалов Кремля. А экономические санкции наносят серьезный ущерб российским компаниям.

Почему визит Дмитриева в США завершился провалом?

Единственным результатом визита Дмитриева стала встреча с маловлиятельной сенатором Анной Луной. В отличие от предыдущих поездок, этот раз его не принял ни один важный американский политик.

Я думаю, что это связано с тем, что предшествовало визиту. Напомню, Россия проводила испытания боевых ракет и другие военные тесты, что в США восприняли как демонстрацию силы в адрес администрации,

– объяснил Ус.

Администрация экс-президента Джо Байдена полностью поддерживала Украину, но осторожно реагировала на действия России, стараясь избегать резких заявлений. Зато нынешняя власть менее показательно поддерживает Киев, зато жестче реагирует на агрессивную риторику Москвы.

Трамп иронично указал России на ее провал. По его словам, вместо обещанного захвата Киева за три дня они не могут выиграть войну уже четвертый год, что доказывает неспособность достичь поставленных целей и развенчивает миф о могуществе.

Дочь спецпосланника США по вопросам Украины Кита Келлога распространила сообщение, где также высмеяла контраст между амбициями и реальностью – Кремль от дронов фактически защищают только двое бойцов.

"Эти заявления, по моему мнению, выглядят согласованными сигналами к России, что с ней не будут говорить с позиции силы", – подчеркнул эксперт.

Поможет ли Орбан наладить диалог с США?

Это негативная новость для российских рынков, которые всегда жили надеждой, что Дмитриеву удастся наладить отношения с США. Однако он ничего не достиг.

Москва может попытаться привлечь президента Венгрии Виктора Орбана в качестве посредника, но в США ему напомнят о его зависимости от российских энергоресурсов и поставят неудобные вопросы, почему "друг Трампа" покупает у Путина, а не в США.

Посмотрим, насколько он сможет вести переговоры от России. Но уже сейчас чувствуется, что традиционная попытка России запугать США не работает,

– подчеркнул Ус.

Также министр финансов США Скотт Бессент резко отреагировал на слова Дмитриева о неэффективности санкций, назвав его пропагандистом и подчеркнув, что санкции действуют.

Сейчас индекс Московской биржи просел. "Роснефть" и "Лукойл" суммарно потеряли 10% капитализации – стоимость этих компаний просела на 5,2 миллиарда долларов.

Что еще известно о позиции Трампа в отношении Москвы?