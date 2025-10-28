Как объяснил политический консультант, глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко в эфире 24 Канала, Трамп теряет терпение из-за отсутствия прогресса переговоров. Украина заявляет о готовности остановить боевые действия в ответ на действия России, но Москва отказывается, и США начинают реагировать жестче.

Почему Трамп все жестче реагирует на действия Путина?

От решения Орбана, будет ли саммит в Будапеште или нет, вообще ничего не зависит. Это никак не ускоряет и не останавливает процесс.

США отказываются говорить с Россией в предыдущей тональности из-за отсутствия прогресса, потому что Вашингтон потерял много времени. Американцы это фиксируют и понимают.

Не все, что Трамп говорит вслух, соответствует тому, что он думает на самом деле. Это всегда способ на кого-то повлиять, что-то кому-то продемонстрировать. Трамп, видимо, впервые начинает системную дискуссию в Америке относительно того, что Россия отказывается идти на уступки,

– подчеркнул Божко.

На каждую выходку Москвы Трамп теперь отвечает все более язвительно. Ранее президент США был терпеливым, ожидая, что России просто нужно время.

Путин пытается запутать ситуацию, чтобы избежать более жестких действий со стороны США за отсутствие прекращения огня, но его предыдущие попытки это сделать оказались безрезультатными.

"Россия до сих пор не может найти формулу, которая обосновала бы, почему она не может остановить боевые действия со своей стороны. Поэтому задача Путина – перевести стрелки на Зеленского, чтобы тот стал основным объектом нелюбви Трампа", – объяснил эксперт.

Почему мирный саммит Трампа и Путина в Венгрии так и не состоялся?