Як пояснив політичний консультант, голова Центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко в ефірі 24 Каналу, Трамп втрачає терпіння через відсутність прогресу переговорів. Україна заявляє про готовність зупинити бойові дії у відповідь на дії Росії, але Москва відмовляється, і США починають реагувати жорсткіше.

Чому Трамп дедалі жорсткіше реагує на дії Путіна?

Від рішення Орбана, чи буде саміт у Будапешті чи ні, взагалі нічого не залежить. Це ніяк не пришвидшує і не зупиняє процес.

США відмовляються говорити з Росією в попередній тональності через відсутність прогресу, бо Вашингтон втратив багато часу. Американці це фіксують та розуміють.

Не все, що Трамп говорить вголос, відповідає тому, що він думає насправді. Це завжди спосіб на когось вплинути, щось комусь продемонструвати. Трамп, мабуть, уперше починає системну дискусію в Америці щодо того, що Росія відмовляється йти на поступки,

– підкреслив Божко.

На кожну витівку Москви Трамп тепер відповідає дедалі уїдливіше. Раніше президент США був терплячим, чекаючи, що Росії просто потрібен час.

Путін намагається заплутати ситуацію, щоб уникнути жорсткіших дій з боку США за відсутність припинення вогню, але його попередні спроби це зробити виявилися безрезультатними.

"Росія досі не може знайти формулу, яка обґрунтувала б, чому вона не може зупинити бойові дії зі свого боку. Тому завдання Путіна – перевести стрілки на Зеленського, щоб той став основним об'єктом нелюбові Трампа", – пояснив експерт.

Чому мирний саміт Трампа та Путіна в Угорщині так і не відбувся?