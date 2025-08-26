Американского спецпосланника встретили в столице Украины возгласами "Святой Келлог!", ведь его присутствие обеспечило редкую тишину. Кремль не решался атаковать Киев, пока политик находился в городе.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The New York Post.

Смотрите также "У всех это вызвало глубочайшие эмоции": чем особенно запомнился Молитвенный завтрак в Киеве

Какие детали визита Келлога в Киев рассказали СМИ?

По словам американских чиновников, Кэллог достиг значительного прогресса в выполнении цели президента Трампа – завершить войну в Украине, и местные жители настолько тепло его приняли, что посольству США пришлось привлечь дополнительную охрану из-за толп сторонников.

В течение трех дней пребывания Келлога в Киеве сирены почти не звучали, потому что Владимир Путин сократил атаки на столицу, хотя удары по другим регионам продолжались. Это вызвало волну мемов, где Келлога изображали как святого, защищающего город.

В издании подчеркнули, что Кит Келлог играет ключевую роль в призывах к Киеву принять предложения Трампа, в частности последнюю идею – организовать встречу Путина и Зеленского. Украина согласилась, Россия – сопротивляется.

Что известно о визите Келлога в Киев?