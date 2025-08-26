Американського спецпосланця зустріли в столиці України вигуками "Святий Келлог!", адже його присутність забезпечила рідкісну тишу. Кремль не наважувався атакувати Київ, поки політик перебував у місті.

Про це пише 24 Канал із посиланням на The New York Post.

Які деталі візиту Келлога до Києва розповіли ЗМІ?

За словами американських посадовців, Келлог досяг значного прогресу у виконанні мети президента Трампа – завершити війну в Україні, і місцеві жителі настільки тепло його прийняли, що посольству США довелося залучити додаткову охорону через натовпи прихильників.

Протягом трьох днів перебування Келлога у Києві сирени майже не лунали, бо Володимир Путін скоротив атаки на столицю, хоч удари по інших регіонах тривали. Це викликало хвилю мемів, де Келлога зображували як святого, що захищає місто.

У виданні підкреслили, що Кіт Келлог відіграє ключову роль у закликах до Києва прийняти пропозиції Трампа, зокрема останню ідею – організувати зустріч Путіна і Зеленського. Україна погодилася, Росія – чинить опір.

Що відомо про візит Келлога до Києва?