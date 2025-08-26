Укр Рус
26 серпня, 19:05
Тимур Єремьянц
Основні тези
  • Американський спецпосланець Кіт Келлог у Києві досяг значного прогресу у виконанні мети президента Трампа – завершити війну в Україні, що викликало теплий прийом місцевих жителів і потребу в додатковій охороні.
  • Під час перебування Келлога в столиці, сирени майже не лунали, оскільки Кремль скоротив атаки на Київ, що спричинило зображення його як святого у мемах.
  • Келлог відіграє ключову роль у пропозиціях Трампа, включаючи організацію зустрічі між Путіним і Зеленським, яку Україна підтримує, а Росія чинить опір.

Американського спецпосланця зустріли в столиці України вигуками "Святий Келлог!", адже його присутність забезпечила рідкісну тишу. Кремль не наважувався атакувати Київ, поки політик перебував у місті.

Про це пише 24 Канал із посиланням на The New York Post.

Які деталі візиту Келлога до Києва розповіли ЗМІ?

За словами американських посадовців, Келлог досяг значного прогресу у виконанні мети президента Трампа – завершити війну в Україні, і місцеві жителі настільки тепло його прийняли, що посольству США довелося залучити додаткову охорону через натовпи прихильників.

Протягом трьох днів перебування Келлога у Києві сирени майже не лунали, бо Володимир Путін скоротив атаки на столицю, хоч удари по інших регіонах тривали. Це викликало хвилю мемів, де Келлога зображували як святого, що захищає місто.

У виданні підкреслили, що Кіт Келлог відіграє ключову роль у закликах до Києва прийняти пропозиції Трампа, зокрема останню ідею – організувати зустріч Путіна і Зеленського. Україна погодилася, Росія – чинить опір.

Що відомо про візит Келлога до Києва?

  • Спецпредставник президента США прибув до Києва 24 серпня, до Дня Незалежності України. Його помітили на урочистій події поблизу Софійського собору в українській столиці та стояв поруч із главою ОП Андрієм Єрмаком та секретарем РНБО Рустемом Умеровим.

  • Володимир Зеленський вручив іноземним гостям державні нагороди. Зокрема, президент України нагородив Кіта Келлога орденом "За заслуги" І ступеня.

  • Український лідер провів зустріч з Кітом Келлогом та назвав її хорошою. "Обговорили, як можемо вплинути на росіян, змусити їх до реальних переговорів та закінчення війни. Санкції, мита – усе має лишатися на порядку денному. Ми готові говорити у форматі лідерів. Саме такий формат потрібен, щоб вирішити ключові речі. Тепер потрібна така ж готовність у Москві", – розповів деталі Зеленський.