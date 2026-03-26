Геополитика Азия Лукашенко подарил Ким Чен Ыну винтовку и зефир
26 марта, 16:00
Сергей Попович
Основні тези
  • Лукашенко во время визита в КНДР обменялся с Ким Чен Ыном подарками, включая винтовку и зефир.
  • Ким Чен Ын подарил Лукашенко вазу с портретом, саблю и золотую монету, а также лидеры хвалили политический курс друг друга.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко был с визитом в КНДР. Он обменялся с Ким Чен Ыном подарками.

Об этом сообщает телеграм-канал "Пул Первого".

Как прошел визит Лукашенко в КНДР?

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко находится с визитом в КНДР. Он обменялся подарками с Ким Чен Ыном.

Белорусский диктатор подарил северокорейскому коллеге:

  • винтовку;
  • традиционный белорусский слуцкий пояс;
  • шкатулку для его дочери;
  • золотой букет цветов васильков;
  • зубровку;
  • водку;
  • белорусский шоколад, в частности в виде Дворца Независимости в Минске;
  • зефир;
  • черный хлеб;
  • набор белорусских продуктов.

Справка: слуцкий пояс – элемент богатого мужского костюма белорусской, польской и украинской шляхты. Слуцкие пояса носили магнаты, казацкая старшиина и зажиточные мещане.

Все правильно, оружием владеет Ким Чен Ын. Это на всякий случай, если враги появятся, 
– пошутил Лукашенко, когда его коллега осматривал винтовку.

Лукашенко заявлял, что генсек ООН "пьет только белорусскую водку".

В то же время от Кима Лукашенко получил в подарок вазу со своим портретом выполненную из ракушек и украшенную гербом Беларуси, саблю и золотую монету.

Во время переговоров стороны также активно хвалили политический курс друг друга и заявляли о "перспективном будущем" своих стран.

Также лидеры стран посетили концерт, на котором певцы КНДР исполняли белорусские хиты. Затем Лукашенко отправился обратно в Беларусь.

Как Лукашенко встречали в КНДР?

  • Самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко прибыл с визитом в КНДР. Его встретили с цветами на красной дорожке. Его большой кортеж ездил фактически пустыми улицами Пхеньяна.

  • Лукашенко в начале визита отдал дань уважения лидерам КНДР Ким Эр Сену и Ким Чен Иру в Кимсусанском дворце Солнца.