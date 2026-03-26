Лукашенко подарил Ким Чен Ыну винтовку и зефир
- Лукашенко во время визита в КНДР обменялся с Ким Чен Ыном подарками, включая винтовку и зефир.
- Ким Чен Ын подарил Лукашенко вазу с портретом, саблю и золотую монету, а также лидеры хвалили политический курс друг друга.
Белорусский диктатор Александр Лукашенко был с визитом в КНДР. Он обменялся с Ким Чен Ыном подарками.
Об этом сообщает телеграм-канал "Пул Первого".
Как прошел визит Лукашенко в КНДР?
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко находится с визитом в КНДР. Он обменялся подарками с Ким Чен Ыном.
Белорусский диктатор подарил северокорейскому коллеге:
- винтовку;
- традиционный белорусский слуцкий пояс;
- шкатулку для его дочери;
- золотой букет цветов васильков;
- зубровку;
- водку;
- белорусский шоколад, в частности в виде Дворца Независимости в Минске;
- зефир;
- черный хлеб;
- набор белорусских продуктов.
Справка: слуцкий пояс – элемент богатого мужского костюма белорусской, польской и украинской шляхты. Слуцкие пояса носили магнаты, казацкая старшиина и зажиточные мещане.
Все правильно, оружием владеет Ким Чен Ын. Это на всякий случай, если враги появятся,
– пошутил Лукашенко, когда его коллега осматривал винтовку.
Лукашенко заявлял, что генсек ООН "пьет только белорусскую водку".
В то же время от Кима Лукашенко получил в подарок вазу со своим портретом выполненную из ракушек и украшенную гербом Беларуси, саблю и золотую монету.
Во время переговоров стороны также активно хвалили политический курс друг друга и заявляли о "перспективном будущем" своих стран.
Также лидеры стран посетили концерт, на котором певцы КНДР исполняли белорусские хиты. Затем Лукашенко отправился обратно в Беларусь.
Как Лукашенко встречали в КНДР?
Самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко прибыл с визитом в КНДР. Его встретили с цветами на красной дорожке. Его большой кортеж ездил фактически пустыми улицами Пхеньяна.
Лукашенко в начале визита отдал дань уважения лидерам КНДР Ким Эр Сену и Ким Чен Иру в Кимсусанском дворце Солнца.