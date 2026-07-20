США ожидают визита Си, несмотря на недавнюю напряженность в отношениях, – Рубио

Государственный секретарь Марко Рубио заявил, что предстоящий визит президента Си Цзиньпина в США остается в планах. И это, несмотря на то, что недавние заявления лидера США о фальсификации выборов в Китае угрожали сорвать перемирие.

Об этом пишет Bloomberg.

Что известно о предстоящем визите Си в США?

Рубио заявил, что визит состоится в сентябре.

"Они (китайцы – 24 Канал) продолжают направлять свои команды для подготовки к визиту. Я не слышал ничего другого", – отметил он.

Запланированный визит китайского лидера в США является частью более широких усилий по стабилизации отношений и поддержанию торгового перемирия, заключенного в 2025 году.

Эта поездка станет второй из потенциально четырех встреч между двумя президентами в этом году после громкого визита Трампа в Пекин в мае.

"Когда у вас есть две большие, могущественные страны, такие как Соединенные Штаты и Китай, всегда будут трения. Но я думаю, что могущественные, важные страны, такие как наша, должны продолжать общаться и поддерживать отношения", – сказал Рубио.

Напомним, что на прошлой неделе Трамп обвинил китайское правительство во вмешательстве в выборы в США в 2020 году путем кражи 220 миллионов файлов избирателей. При этом такое утверждение американские разведывательные службы ранее уже опровергли.

Когда в воскресенье, 19 июля, его спросили, будут ли последствия за возможные действия Пекина, он ответил журналистам: "Посмотрим. Мы поговорим с ними".

Также между крупнейшими экономиками мира возникает новая напряженность в отношении виз и искусственного интеллекта.

Так, Трамп возобновил 90-дневное ограничение на визы для китайских журналистов, которого он добивался в конце своего первого срока, но которое бывший президент Джо Байден отменил.

Тем временем Си Цзиньпин возглавил создание новой группы из почти 30 стран для установления глобальных правил в области искусственного интеллекта, в которую не входят США. Это произошло после того, как китайский стартап в сфере искусственного интеллекта Moonshot анонсировал свою новую модель Kimi K3, что перевернуло общепринятые представления о лидерстве США над Китаем.