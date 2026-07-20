Про це пише Bloomberg.

Що відомо про майбутній візит Сі до США?

Рубіо заявив, що візит відбудеться у вересні.

"Вони (китайці – 24 Канал) продовжують надсилати свої команди для підготовки до неї. Я не чув нічого іншого", – зазначив він.

Запланований візит китайського лідера до США є частиною ширших зусиль щодо стабілізації зв'язків та підтримки торговельного перемир'я, укладеного у 2025 році.

Ця поїздка буде другою з потенційно чотирьох зустрічей між двома президентами цього року після гучного візиту Трампа до Пекіна у травні.

"Коли у вас є дві великі, потужні країни, такі як Сполучені Штати та Китай, завжди будуть подразники. Але я думаю, що потужні, важливі країни, такі як наша, повинні продовжувати спілкуватися та підтримувати стосунки", – казав Рубіо.

Нагадаємо, що Трамп минулого тижня звинуватив китайський уряд у втручанні у вибори в США у 2020 році шляхом крадіжки 220 мільйонів файлів виборців. При цьому таке твердження американські розвідувальні служби раніше уже спростували.

Коли в неділю, 19 липня, його запитали, чи будуть наслідки за ймовірні дії Пекіна, він відповів журналістам: "Побачимо. Ми поговоримо з ними".

Також між найбільшими економіками світу виникає нова напруженість щодо віз та штучного інтелекту.

Так, Трамп відновив 90-денне обмеження на візи для китайських журналістів, якого він домагався наприкінці свого першого терміну, але яке колишній президент Джо Байден скасував.

Тим часом Сі Цзіньпін головував на створенні нової групи з майже 30 країн для встановлення глобальних правил щодо штучного інтелекту, до якої не входять США. Це сталося після того, як китайський стартап у сфері штучного інтелекту Moonshot анонсував свою нову модель Kimi K3, що перевернуло загальноприйняті уявлення про лідерство США над Китаєм.