17 сентября, 20:15
Пышные поздравления и обмен подарками: Трамп начал официальную встречу с королевской семьей

Дария Черныш

Дональд и Мелания Трамп 17 сентября находятся в Виндзоре в Великобритании. Там они встретились с королевской семьей, обменялись подарками и наблюдали демонстрации, в частности пролет истребителей.

Все, что известно о государственном визите президента и первой леди США в Великобританию, и как проходят церемонии, рассказывает 24 Канал.

Как проходит визит Дональда и Мелании Трамп в Виндзоре?

 

19:50, 17 сентября

Полет "Красных стрел" над Виндзором

В программе дня произошел сбой – совместный полет британских и американских F-35 отменили из-за неблагоприятной погоды.

В то же время прошел полет пилотажной группы "Красные стрелы" Королевских ВВС. Они совершили пролет над Виндзором.

Трамп вместе с королем Чарльзом III аплодировали, когда самолеты пронеслись над замком.

Полет "Красных стрел": смотрите видео Sky News

18:58, 17 сентября

Принц Уильям и Кейт провели частную встречу с Трампами

Принц и принцесса Уэльские провели частный разговор с президентом США Дональдом Трампом и первой леди Меланией

Детали встречи не разглашаются, но источник CNN описал ее как "теплую и дружескую".

18:19, 17 сентября

Трамп и британский король вышли из Виндзорского дворца

Король Чарльз с королевой Камиллой вместе с Дональдом Трампом и первой леди Меланией покинули Виндзорский замок и вышли на подиум.

Перед гостями состоялся парад. На Beating Retreat прошли ряды военных в парадной форме. Участие в церемонии приняли оркестры Королевской морской пехоты, гвардии Колдстрима, Королевских ВВС, а также американский коллектив Old Guard Fifes and Drums.

18:00, 17 сентября

Трамп и жена возложили венок на гробницу королевы Елизаветы II

Дональд Трамп и его жена Мелания возложили венок на гробницу королевы Елизаветы II во время частной встречи в часовне Святого Георгия в Виндзоре.

По данным американских журналистов, которые находились в часовне, пара вошла в нее, где ее встретили два церковных чиновника. После чего они заняли свои места и послушали хор, который пел гимн "Gloria in Excelsis" под аккомпанемент органа часовни.

17:30, 17 сентября

Обмен подарками между Трампом и королевской семьей

Среди подарков, которыми обменялись во время визита, были меч, книга и флаг Союза.

Дональд Трамп вместе с женой Меланией передали королю копию меча, принадлежавшего президенту Эйзенхауэру.

В Букингемском дворце объяснили, что этот дар символизирует "историческое партнерство, которое сыграло решающую роль в победе во Второй мировой войне".

Королева Камилла получила от пары винтажную брошь Tiffany & Co – украшение из 18-каратного золота, бриллиантов и рубинового цветка.

15:32, 17 сентября

Трампы прибыли в Виндзор

Президент США Дональд Трамп вместе с первой леди прибыли в Виндзор в Великобритании. Там их встретили принц и принцесса Уэльские для встречи с королем Чарльзом и королевой Камиллой.

Программой визита предусмотрены торжественный банкет, пролет авиации. А 18 сентября – встреча с премьером Киром Стармером.

В то же время из-за масштабных протестов Трамп не поедет в Лондон.