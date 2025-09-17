Пышные поздравления и обмен подарками: Трамп начал официальную встречу с королевской семьей
Дональд и Мелания Трамп 17 сентября находятся в Виндзоре в Великобритании. Там они встретились с королевской семьей, обменялись подарками и наблюдали демонстрации, в частности пролет истребителей.
Все, что известно о государственном визите президента и первой леди США в Великобританию, и как проходят церемонии, рассказывает 24 Канал.
Как проходит визит Дональда и Мелании Трамп в Виндзоре?
В программе дня произошел сбой – совместный полет британских и американских F-35 отменили из-за неблагоприятной погоды. В то же время прошел полет пилотажной группы "Красные стрелы" Королевских ВВС. Они совершили пролет над Виндзором. Трамп вместе с королем Чарльзом III аплодировали, когда самолеты пронеслись над замком. Полет "Красных стрел": смотрите видео Sky News Принц и принцесса Уэльские провели частный разговор с президентом США Дональдом Трампом и первой леди Меланией Детали встречи не разглашаются, но источник CNN описал ее как "теплую и дружескую". Король Чарльз с королевой Камиллой вместе с Дональдом Трампом и первой леди Меланией покинули Виндзорский замок и вышли на подиум. Перед гостями состоялся парад. На Beating Retreat прошли ряды военных в парадной форме. Участие в церемонии приняли оркестры Королевской морской пехоты, гвардии Колдстрима, Королевских ВВС, а также американский коллектив Old Guard Fifes and Drums. Дональд Трамп и его жена Мелания возложили венок на гробницу королевы Елизаветы II во время частной встречи в часовне Святого Георгия в Виндзоре. По данным американских журналистов, которые находились в часовне, пара вошла в нее, где ее встретили два церковных чиновника. После чего они заняли свои места и послушали хор, который пел гимн "Gloria in Excelsis" под аккомпанемент органа часовни. Среди подарков, которыми обменялись во время визита, были меч, книга и флаг Союза. Дональд Трамп вместе с женой Меланией передали королю копию меча, принадлежавшего президенту Эйзенхауэру. В Букингемском дворце объяснили, что этот дар символизирует "историческое партнерство, которое сыграло решающую роль в победе во Второй мировой войне". Королева Камилла получила от пары винтажную брошь Tiffany & Co – украшение из 18-каратного золота, бриллиантов и рубинового цветка. Президент США Дональд Трамп вместе с первой леди прибыли в Виндзор в Великобритании. Там их встретили принц и принцесса Уэльские для встречи с королем Чарльзом и королевой Камиллой. Программой визита предусмотрены торжественный банкет, пролет авиации. А 18 сентября – встреча с премьером Киром Стармером. В то же время из-за масштабных протестов Трамп не поедет в Лондон.
