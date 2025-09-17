Об этом в эфире 24 Канала рассказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, отметив, какие именно британские политики ближе и понятнее Трампу. Также президента США уделяет большое значение встречи с королем Чарльзом.
К теме Трамп уничтожит наследие Рейгана по политике Кремля перед визитом в Великобританию, – CNN
Почему для Трампа имеет большое значение общение с королем Чарльзом?
Главный консультант Национального института стратегических исследований отметил, что в Великобритании для Дональда Трампа ближе не действующая лейбористская партия во главе с Киром Стармером, а консерваторы. Особенно один из их предыдущих лидеров – Борис Джонсон. У них с Трампом были хорошие отношения и остаются таковыми до сих пор.
С политической точки зрения действующей американской администрации, сегодняшняя власть в Великобритании ей не так приятна, как власть консерваторов. Однако Лондону нужно строить отношения с Вашингтоном.
Мы видим определенный пиетет, который есть у США к Великобритании и с каким интересом Дональд Трамп хочет посетить короля Чарльза. Существуют даже конспирологические версии, что Трампу больше нравятся монархии. Возможно, он и сам мечтал бы быть монархом,
– предположил Ус.
Поскольку Великобритания сохраняет традицию монархии, для Дональда Трампа, по мнению главного консультанта Национального института стратегических исследований, вероятно, важно иметь возможность быть принятым в Виндзорском замке, встретиться с королем и сделать фотографии.
Лондону, безусловно будет трудно убедить Вашингтон относительно изменения видения развязывания войны в Украине. Однако было бы неплохо, чтобы состоялась частная встреча Трампа с Борисом Джонсоном. Во время нее Джонсон смог бы объяснить, почему Великобритания уделяет такое большое внимание помощи Украине,
– подчеркнул Иван Ус.
Он напомнил, что именно Борис Джонсон в апреле 2022 года, когда россияне только что покинули Киевскую область, прибыл в Украину и продемонстрировал поддержку Великобритании.
Обратите внимание! Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон обратился к мировым политикам предоставить ресурсы Украине для продолжения борьбы за свою свободу. По его мнению, это – самый действенный способ завершить российско-украинскую войну. Он призвал расширить вторичные санкции против России и заморозить активы россиян и предоставить их Киеву в качестве репараций.
Поэтому именно Великобритания, по его мнению, может доказать Трампу, что Украина сейчас защищает те же ценности, лидером которых в мире считают Соединенные Штаты Америки. Соответственно США не должны забывать об этом и не давить на Украину по капитуляции, а должны помочь ей победить в этой войне. Потому что победа Украины будет победой западного мира, который возглавляют США.
Как проходит визит Трампа в Великобританию?
- Президент США вместе с первой леди 16 сентября прибыли в Лондон.
- Сегодня, 17 сентября, начались основные мероприятия с участием Дональда Трампа и Мелании Трамп. Днем они прибыли в Виндзорский замок, где их встретили принц и принцесса Уэльские – Уильям и Кейт. Затем президент США и первая леди встретились с королем Чарльзом и королевой Камиллой.
- Также лидер США и его жена будут присутствовать на встрече с королевской семьей в государственной столовой замка. Позже они должны посетить гробницу королевы Елизаветы II в часовне Святого Георгия.
- По данным западных СМИ, во время встречи с Трампом король Чарльз может попытаться убедить президента США усилить давление на Россию.