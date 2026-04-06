Эрдоган тоже способствует этому, – политолог объяснил, чем Украине выгодно сотрудничество с Сирией
- Украина заинтересована в сотрудничестве с Сирией, в частности, в обмене опытом в сфере безопасности и продаже аграрной продукции.
- Политолог предположил, что Турция развивает отношения с Украиной, чтобы ограничить российское влияние на Ближнем Востоке, в частности, в Сирии.
Для Украины выгодно иметь сотрудничество с Сирией. Эта страна может быть партнером, который заинтересован в военно-техническом сотрудничестве с Киевом. В частности, есть интерес в обмене опытом в сфере безопасности.
Также Сирия может быть потенциальным покупателем украинского зерна и другой аграрной продукции. Политолог Владимир Фесенко озвучил 24 Каналу мнение, что сотрудничеству Украины и Сирии способствует Турция.
"Почему Эрдоган способствует этому? Думаю, здесь есть российский фактор. Наш общий интерес в том, чтобы в этом регионе не было активного влияния России. Кремль хочет не просто сохранить свое присутствие в Сирии. Напомню, что нынешний лидер Сирии уже встречался с Путиным. Москва ведет переговоры о том, чтобы сохранить на территории Сирии свои военные базы. Мне кажется, что Турция не очень в этом заинтересована", – предположил он.
Почему Турция развивает отношения с Украиной?
Владимир Фесенко отметил, что Реджеп Эрдоган хочет сломать российскую игру. В частности, привлекая Украину, чтобы наше государство сотрудничало в некоторых оборонных вопросах с Сирией.
Думаю, что Турция не очень хочет активного присутствия России на Ближнем Востоке. В частности, в Сирии. С другой стороны, возможно, Эрдоган постепенно формирует такую сеть различных геополитических альянсов, где Турция будет играть роль регионального лидера,
– сказал он.
Сейчас Эрдоган формирует и развивает партнерские отношения с Европой. Прежде всего с Украиной. Также говорится о Балканах, некоторых странах ЕС. На Южном Кавказе вытесняет Россию. На Ближнем Востоке влияние Турции на Сирию достаточно большое. Также говорится о Центральной Азии.
Как Украина борется с Россией в других регионах?
Политолог подчеркнул, что Украина активно пытается закрепиться и на Ближнем Востоке и в некоторых странах Африки. Прежде всего для того, чтобы противостоять российскому влиянию и активности в различных формах. Например, небольшая, но заметная и достаточно мощная военная миссия работает в Ливии.
Западные СМИ пишут об этом и даже предполагают, что недавние проблемы, которые возникли у некоторых российских танкеров в Средиземном море, были связаны с украинской активностью. Как Украина может действовать в этом регионе? Есть предположение, что это могло быть с территории Ливии. Если мы будем иметь свое военно-техническое присутствие в Сирии, то думаю, у нас будут дополнительные средства противостоять российским интересам,
– пояснил Фесенко.
По его словам, на территории различных регионов, в частности, в Африке, Западной Азии, уже продолжается скрытая, но активная борьба спецслужб Украины и России. Это тоже один из украинских интересов – противостоять российским влияниям даже вне зоны российско-украинской войны. Потому что война уже имеет глобальный характер. В частности, это борьба с российским танкерным флотом.
Визит Зеленского в Сирию: что известно?
В воскресенье, 5 апреля, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с историческим визитом в Сирию. Вместе с ним туда отправился министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Ведь перед тем украинский лидер посетил Стамбул, где встретился с Реджепом Эрдоганом. Оттуда Зеленский и Фидан направились в Дамаск.
Зеленский провел переговоры с лидером Сирии Ахмедом аль-Шараа. Украина и Сирия договорились работать вместе для усиления безопасности и увеличения возможностей развития стран. Президенты обсудили ситуацию в регионе и войну России против Украины. Также поднималась тема Украины как надежного поставщика продовольственной продукции.
Впоследствии Владимир Зеленский заявил, что Украина, Сирия и Турция провели трехсторонние переговоры в Дамаске. В рамках визита сначала состоялись отдельные встречи между Украиной и Сирией, а также переговоры в трехстороннем формате. Стороны обсуждали различные вопросы – от безопасности до экономического сотрудничества.