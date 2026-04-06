Эрдоган тоже способствует этому, – политолог объяснил, чем Украине выгодно сотрудничество с Сирией

Для Украины выгодно иметь сотрудничество с Сирией. Эта страна может быть партнером, который заинтересован в военно-техническом сотрудничестве с Киевом. В частности, есть интерес в обмене опытом в сфере безопасности.

Также Сирия может быть потенциальным покупателем украинского зерна и другой аграрной продукции. Политолог Владимир Фесенко озвучил 24 Каналу мнение, что сотрудничеству Украины и Сирии способствует Турция.

"Почему Эрдоган способствует этому? Думаю, здесь есть российский фактор. Наш общий интерес в том, чтобы в этом регионе не было активного влияния России. Кремль хочет не просто сохранить свое присутствие в Сирии. Напомню, что нынешний лидер Сирии уже встречался с Путиным. Москва ведет переговоры о том, чтобы сохранить на территории Сирии свои военные базы. Мне кажется, что Турция не очень в этом заинтересована", – предположил он.

Почему Турция развивает отношения с Украиной?

Владимир Фесенко отметил, что Реджеп Эрдоган хочет сломать российскую игру. В частности, привлекая Украину, чтобы наше государство сотрудничало в некоторых оборонных вопросах с Сирией.

Думаю, что Турция не очень хочет активного присутствия России на Ближнем Востоке. В частности, в Сирии. С другой стороны, возможно, Эрдоган постепенно формирует такую сеть различных геополитических альянсов, где Турция будет играть роль регионального лидера,

– сказал он.

Сейчас Эрдоган формирует и развивает партнерские отношения с Европой. Прежде всего с Украиной. Также говорится о Балканах, некоторых странах ЕС. На Южном Кавказе вытесняет Россию. На Ближнем Востоке влияние Турции на Сирию достаточно большое. Также говорится о Центральной Азии.

Как Украина борется с Россией в других регионах?

Политолог подчеркнул, что Украина активно пытается закрепиться и на Ближнем Востоке и в некоторых странах Африки. Прежде всего для того, чтобы противостоять российскому влиянию и активности в различных формах. Например, небольшая, но заметная и достаточно мощная военная миссия работает в Ливии.

Западные СМИ пишут об этом и даже предполагают, что недавние проблемы, которые возникли у некоторых российских танкеров в Средиземном море, были связаны с украинской активностью. Как Украина может действовать в этом регионе? Есть предположение, что это могло быть с территории Ливии. Если мы будем иметь свое военно-техническое присутствие в Сирии, то думаю, у нас будут дополнительные средства противостоять российским интересам,

– пояснил Фесенко.

По его словам, на территории различных регионов, в частности, в Африке, Западной Азии, уже продолжается скрытая, но активная борьба спецслужб Украины и России. Это тоже один из украинских интересов – противостоять российским влияниям даже вне зоны российско-украинской войны. Потому что война уже имеет глобальный характер. В частности, это борьба с российским танкерным флотом.

