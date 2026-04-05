Владимир Зеленский рассказал, на каких вопросах сосредоточились.
О чем говорили Зеленский и аль-Шараа?
Украина и Сирия договорились работать вместе для усиления безопасности и увеличения возможностей развития стран.
Президенты обсудили ситуацию в регионе и перспективы по ее изменению к лучшему, а также войну Украины с Россией.
Обсудили и обстоятельства войны России против Украины, благодарен за поддержку. Есть большой интерес к обмену военным и безопасностным опытом. Спасибо за слова уважения к нашим людям,
– сообщил Зеленский.
Он добавил, что во время переговоров затронули и вопрос роли Украины как надежного поставщика продовольственной продукции и обсудили совместные возможности усилить продовольственную безопасность во всем регионе.
"Очень хорошо понимаем, какие энергетические и инфраструктурные вызовы имеет Сирия сейчас. Готовы работать вместе, чтобы возможности наших государств и народов увеличивались", – добавил Зеленский.
Что известно о контактах Украины и Сирии?
Визит президента Украины в Сирию 5 апреля называют историческим. Он стал первым с 2002 года.
В то же время президенты Украины и Сирии уже встречались в сентябре 2025 года в Нью-Йорке. Тогда страны подписали совместное коммюнике о восстановлении дипломатических отношений.
Украина разорвала дипотношения с Сирией в 2022 году при правлении Башара аль-Асада. Это произошло после того, как сирийские власти приняли решение о признании так называемой независимости временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.