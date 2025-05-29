Председатель ультралевого Альянса Сара Вагенкнехт выступила с критикой запланированного немецко-украинского сотрудничества по оружию дальнего действия как свидетельство того, что "канцлер Германии и президент Украины несерьезно относятся к мирным переговорам с Россией".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ntv.

Смотрите также "Это в пределах возможного": Мерц допустил передачу Taurus Украине, но указал важный нюанс

Сара Вагенкнехт раскритиковала визит Зеленского

Политик считает, что встреча Зеленского и Мерца в Берлине была скорее военным саммитом.

Это был саммит по вопросам вооружений, который цементирует войну и продолжает смерть. Встреча показывает, что Мерц и Зеленский не имеют серьезных намерений вести переговоры. Больше оружия, больше санкций, никаких компромиссов: разве это должно привести Путина за стол переговоров?

– сказала Вагенкнехт.

"Подруга" Путина заявила, что "если Зеленский будет продолжать в том же духе, Украина будет в конечном итоге полностью разрушена".

"Это также ответственность канцлера. Это возмутительно, что Мерц продолжает держать общественность в неведении относительно вопроса Taurus", – заявила она.

Согласно ее словам, передача Германией крылатых ракет Украине была бы "объявлением войны Москве".

Вместо того, чтобы постоянно указывать пальцем на Путина и его якобы неготовность к переговорам, Мерц должен был бы использовать возможность для поиска компромиссной линии для переговоров с украинским президентом,

– высказалась Вагенкнехт.

Более того она заявила, что, мол, "отказ от вступления Украины в НАТО стал бы доказательством того, что Зеленский и европейцы серьезно настроены на переговоры".