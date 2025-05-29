"Саммит, закрепивший войну": немецкая "подруга Путина" раскритиковала визит Зеленского в Берлин
- Сара Вагенкнехт раскритиковала немецко-украинское сотрудничество по оружию, считая, что это свидетельствует о несерьезности отношения к мирным переговорам с Россией.
- Она утверждает, что передача крылатых ракет Украине от Германии может восприниматься как объявление войны Москве.
- Вагенкнехт считает, что отказ Украины от вступления в НАТО был бы доказательством серьезных намерений на переговоры.
Председатель ультралевого Альянса Сара Вагенкнехт выступила с критикой запланированного немецко-украинского сотрудничества по оружию дальнего действия как свидетельство того, что "канцлер Германии и президент Украины несерьезно относятся к мирным переговорам с Россией".
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ntv.
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Сара Вагенкнехт раскритиковала визит Зеленского
Политик считает, что встреча Зеленского и Мерца в Берлине была скорее военным саммитом.
Это был саммит по вопросам вооружений, который цементирует войну и продолжает смерть. Встреча показывает, что Мерц и Зеленский не имеют серьезных намерений вести переговоры. Больше оружия, больше санкций, никаких компромиссов: разве это должно привести Путина за стол переговоров?
– сказала Вагенкнехт.
"Подруга" Путина заявила, что "если Зеленский будет продолжать в том же духе, Украина будет в конечном итоге полностью разрушена".
"Это также ответственность канцлера. Это возмутительно, что Мерц продолжает держать общественность в неведении относительно вопроса Taurus", – заявила она.
Согласно ее словам, передача Германией крылатых ракет Украине была бы "объявлением войны Москве".
Вместо того, чтобы постоянно указывать пальцем на Путина и его якобы неготовность к переговорам, Мерц должен был бы использовать возможность для поиска компромиссной линии для переговоров с украинским президентом,
– высказалась Вагенкнехт.
Более того она заявила, что, мол, "отказ от вступления Украины в НАТО стал бы доказательством того, что Зеленский и европейцы серьезно настроены на переговоры".