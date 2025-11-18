"Оружие на миллиард евро": в СМИ раскрыли, какую поддержку готовит Испания для Украины

Во время поездки президента Украины Владимира Зеленского в Мадрид Испания заявила о намерении предоставить Киеву весомый, хоть и не уточненный в деталях, объем помощи. Поддержка будет направлена прежде всего на совершенствование систем противовоздушной обороны.

Визит Владимира Зеленского в Испанию должен принести положительные результаты для усиления украинской обороны. Об этом пишут Reuters и El País, передает 24 Канал.

Читайте также Виткофф встретится с Зеленским в Турции, – СМИ

Какую помощь окажут Киеву в Мадриде?

Государственный секретарь Испании по европейским делам Диего Мартинес Белио во время конференции заявил, что во время визита Зеленского Испания объявит "значительный" пакет помощи Украине, но конкретных деталей не раскрыл.

В то же время Мадрид подвергается критике от союзников по НАТО за отказ выполнять призывы президента США Дональда Трампа повысить расходы на оборону до 5 % ВВП.

Несмотря на это Испания остается активным сторонником Украины и участвует в новых миссиях НАТО по защите восточного фланга Альянса.

Кроме того, согласно испанскому изданию El País, Мадрид выделит 1 миллиард евро на приобретение американского вооружения для нужд Украины в рамках программы Presidential Ukraine Readiness Logistics (PURL).

Соответствующее заявление сделал министр внешней политики Королевства Хосе Мануэль Альбарес.

Сообщается, что средства также будут направлены на закупку электрогенераторов, чтобы облегчить последствия российских ударов по украинской энергосистеме накануне холодов.

Альбарес отметил длительную преданность Испании делу защиты суверенитета Украины, пообещав поддержку до тех пор, пока будет продолжаться конфликт.

Что известно о международных визитах Зеленского?