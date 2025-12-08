Укр Рус
8 декабря, 18:07
Мерц и Макрон быстро ушли с Даунинг-стрит после встречи с Зеленским и Стармером

Татьяна Бабич
Основні тези
  • Зеленский, Макрон, Стармер и Мерц провели переговоры на Даунинг-стрит.
  • После встречи президент Франции и канцлер Германии покинули Даунинг-стрит пешком.

В лондонской резиденции премьер-министра Кира Стармера 8 декабря состоялась встреча лидеров Великобритании, Франции, Германии и Украины. После переговоров Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц покинули Даунинг-стрит пешком.

Зато Зеленский и Стармер продолжили переговоры. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на SkyNews.

Что известно о встрече в Лондоне?

По прибытии на Даунинг-стрит политики сделали несколько заявлений относительно поддержки Киева. В частности Кир Стармер подчеркнул, что "дела Украины решает сама Украина" и назвал нынешние переговоры "важным этапом на пути к миру".

Сам переговорный процесс начался около 16:00 по киевскому времени.

Впоследствии Кир Стармер, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц вышли из здания №10 для совместного фото. Лидеры ограничились коротким разговором на красной дорожке и обменялись рукопожатиями.

При этом они отказались отвечать на вопросы журналистов.

После этого Стармер и Зеленский вернулись внутрь резиденции премьера Великобритании для двусторонних переговоров.

В свою очередь французский президент Макрон и канцлер Германии Мерц покинули Даунинг-стрит пешком.

Основное из заявлений встречи европейских лидеров

  • Кир Стармер отметил, что именно Россия является агрессором, поэтому любое перемирие должно быть справедливым и длительным. По словам Стармера, Путин не придерживается договоренностей без жестких механизмов безопасности.

  • Президент Франции Эммануэль Макрон выразил поддержку Украины и подчеркнул, что Европа готова действовать по разным сценариям для обеспечения мира. Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что нынешние дни могут стать определяющими для дальнейшей поддержки Украины всей Европой.

  • По информации The Guardian, тон встречи политиков был довольно мрачным и сдержанным. Речь идет и о том, что Макрон намекнул на предыдущие резкие заявления Дональда Трампа, отметив, что Европа имеет "много козырей".

  • В то же время Мерц был единственным, кто открыто выразил сомнения относительно части предложений США.