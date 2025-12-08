Мерц и Макрон быстро ушли с Даунинг-стрит после встречи с Зеленским и Стармером
- Зеленский, Макрон, Стармер и Мерц провели переговоры на Даунинг-стрит.
- После встречи президент Франции и канцлер Германии покинули Даунинг-стрит пешком.
В лондонской резиденции премьер-министра Кира Стармера 8 декабря состоялась встреча лидеров Великобритании, Франции, Германии и Украины. После переговоров Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц покинули Даунинг-стрит пешком.
Зато Зеленский и Стармер продолжили переговоры. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на SkyNews.
Что известно о встрече в Лондоне?
По прибытии на Даунинг-стрит политики сделали несколько заявлений относительно поддержки Киева. В частности Кир Стармер подчеркнул, что "дела Украины решает сама Украина" и назвал нынешние переговоры "важным этапом на пути к миру".
Сам переговорный процесс начался около 16:00 по киевскому времени.
Впоследствии Кир Стармер, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц вышли из здания №10 для совместного фото. Лидеры ограничились коротким разговором на красной дорожке и обменялись рукопожатиями.
При этом они отказались отвечать на вопросы журналистов.
После этого Стармер и Зеленский вернулись внутрь резиденции премьера Великобритании для двусторонних переговоров.
В свою очередь французский президент Макрон и канцлер Германии Мерц покинули Даунинг-стрит пешком.
Основное из заявлений встречи европейских лидеров
Кир Стармер отметил, что именно Россия является агрессором, поэтому любое перемирие должно быть справедливым и длительным. По словам Стармера, Путин не придерживается договоренностей без жестких механизмов безопасности.
Президент Франции Эммануэль Макрон выразил поддержку Украины и подчеркнул, что Европа готова действовать по разным сценариям для обеспечения мира. Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что нынешние дни могут стать определяющими для дальнейшей поддержки Украины всей Европой.
По информации The Guardian, тон встречи политиков был довольно мрачным и сдержанным. Речь идет и о том, что Макрон намекнул на предыдущие резкие заявления Дональда Трампа, отметив, что Европа имеет "много козырей".
В то же время Мерц был единственным, кто открыто выразил сомнения относительно части предложений США.