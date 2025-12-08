Мерц і Макрон швидко пішли з Даунінг-стріт після зустрічі із Зеленським і Стармером

У лондонській резиденції прем'єр-міністра Кіра Стармера 8 грудня відбулася зустріч лідерів Великої Британії, Франції, Німеччини та України. Після перемовин Еммануель Макрон та Фрідріх Мерц залишили Даунінг-стріт пішки.

Натомість Зеленський та Стармер продовжили перемовини. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на SkyNews.

Що відомо про зустріч у Лондоні?

Після прибуття на Даунінг-стріт політики зробили кілька заяв стосовно підтримки Києва. Зокрема Кір Стармер підкреслив, що "справи України вирішує сама Україна" та назвав нинішні переговори "важливим етапом на шляху до миру".

Сам переговорний процес розпочався близько 16:00 за київським часом.

Згодом Кір Стармер, Володимир Зеленський, Еммануель Макрон та Фрідріх Мерц вийшли з будівлі №10 для спільного фото. Лідери обмежилися короткою розмовою на червоній доріжці та обмінялися рукостисканнями.

Водночас вони відмовилися відповідати на запитання журналістів.

Після цього Стармер і Зеленський повернулися всередину резиденції прем'єра Великої Британії для двосторонніх переговорів.

Зі свого боку французький президент Макрон і канцлер Німеччини Мерц залишили Даунінг-стріт пішки.

Основне із заяв зустрічі європейських лідерів