Мерц і Макрон швидко пішли з Даунінг-стріт після зустрічі із Зеленським і Стармером
- Зеленський, Макрон, Стармер та Мерц провели перемовини на Даунінг-стріт.
- Після зустрічі президент Франції та канцлер Німеччини покинули Даунінг-стріт пішки.
У лондонській резиденції прем'єр-міністра Кіра Стармера 8 грудня відбулася зустріч лідерів Великої Британії, Франції, Німеччини та України. Після перемовин Еммануель Макрон та Фрідріх Мерц залишили Даунінг-стріт пішки.
Натомість Зеленський та Стармер продовжили перемовини. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на SkyNews.
Актуально США шукають способи, як змусити Україну віддати Росії Донбас, – AFP
Що відомо про зустріч у Лондоні?
Після прибуття на Даунінг-стріт політики зробили кілька заяв стосовно підтримки Києва. Зокрема Кір Стармер підкреслив, що "справи України вирішує сама Україна" та назвав нинішні переговори "важливим етапом на шляху до миру".
Сам переговорний процес розпочався близько 16:00 за київським часом.
Згодом Кір Стармер, Володимир Зеленський, Еммануель Макрон та Фрідріх Мерц вийшли з будівлі №10 для спільного фото. Лідери обмежилися короткою розмовою на червоній доріжці та обмінялися рукостисканнями.
Водночас вони відмовилися відповідати на запитання журналістів.
Після цього Стармер і Зеленський повернулися всередину резиденції прем'єра Великої Британії для двосторонніх переговорів.
Зі свого боку французький президент Макрон і канцлер Німеччини Мерц залишили Даунінг-стріт пішки.
Основне із заяв зустрічі європейських лідерів
Кір Стармер зазначив, що саме Росія є агресором, тож будь-яке перемир'я має бути справедливим і тривалим. За словами Стармера, Путін не дотримується домовленостей без жорстких механізмів безпеки.
Президент Франції Еммануель Макрон висловив підтримку України та наголосив, що Європа готова діяти за різними сценаріями для забезпечення миру. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підкреслив, що нинішні дні можуть стати визначальними для подальшої підтримки України всією Європою.
За інформацією The Guardian, тон зустрічі політиків був доволі похмурим і стриманим. Йдеться й про те, що Макрон натякнув на попередні різкі заяви Дональда Трампа, зазначивши, що Європа має "багато козирів".
Водночас Мерц був єдиним, хто відкрито висловив сумніви щодо частини пропозицій США.