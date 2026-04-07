Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о весомом вкладе президента Дональда Трампа и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в усилия, направленные на окончание войны России против Украины.

Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с венгерским премьером во вторник, 7 апреля, передает Clash Report.

Смотрите также Мы уже предлагали перемирие хотя бы на Пасху, и в России нет ничего святого, – Зеленский

Что заявил Вэнс?

Американский вице-президент прибыл в Венгрию и во время встречи с премьером страны заявил, что два лидера, которые сделали больше всего для завершения войны в Украине, это Дональд Трамп и вышеупомянутый Виктор Орбан.

Вам не нужно защищать моральность войны России и Украины. Я думаю, что Орбан и Трамп оба осудили вторжение,

– сказал он.

По его словам, в "украинской системе" были люди, которые проводили кампанию с демократами перед выборами президента 2024 года в США. Вероятно, таким образом он намекнул на вмешательство в ущерб действующей администрации.

В то же время чиновник заявил о вмешательстве накануне парламентских выборов в Венгрии. В этом контексте он упрекнул Европейский Союз, который, мол, пытался "уничтожить венгерскую экономику".

"То, что произошло во время этой избирательной кампании в Венгрии, является одним из худших примеров иностранного интеллектуального вмешательства, которое я когда-либо видел или даже читал о нем", – отметил Джей Ди Вэнс.

Кроме вышеупомянутого, он заявил о намерении помочь Виктору Орбану в предвыборный период, и добавил, что они оба стремятся, чтобы Европа была энергетически независимой и "даже доминантной в сфере энергетики".

Что говорит Орбан?