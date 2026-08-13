Путин впервые посетил спорный с Японией остров: как отреагировали в Токио

Президент России Владимир Путин впервые посетил остров Итуруп, являющийся частью спорных Курильских островов. Этот шаг вызвал мгновенную и жесткую реакцию в Токио, где визит назвали абсолютно неприемлемым. Японские власти подчеркивают, что такие действия серьезно усложняют любое улучшение двусторонних отношений и оскорбляют чувство японского народа.

Об этом сообщают Bloomberg, BBC и Reuters.

Что делал Путин на Курильских островах?

Во время своей поездки российский лидер осмотрел рыбоперерабатывающий завод "Ясный" на острове Итуруп, который в Японии называют Эторофу. Согласно видео, распространенному российскими государственными СМИ, Путин осмотрел выложенных на столе тунца и палтуса, выслушал доклад чиновников о миграции рыбы, а также попробовал местную икру.

Общаясь с местными жителями, он отметил: "Какая у вас здесь прекрасная погода, прямо как на курорте!". Перед визитом на спорную территорию Путин провел встречу с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко.

Накануне прибытия на Итуруп Путин посетил заключительный этап учений Тихоокеанского флота в Южно-Сахалинске и провел совещание с военным командованием по вопросам защиты восточных границ. Во время пребывания на Сахалине в среду глава Кремля заявил, что Россия не угрожает Японии и готова искать дипломатическое решение через мирный договор.

В то же время диктатор раскритиковал Токио за изменение отношения к Москве, введение санкций из-за полномасштабного вторжения в Украину и определение России как главной угрозы в японских оборонных документах.

Острова остаются стратегической зоной для Москвы, которая за последнее десятилетие усилила там свое военное присутствие, используя Итуруп в качестве главной авиабазы.

Как отреагировали в Японии на поездку главы Кремля?

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити в своем телевизионном заявлении резко раскритиковала действия российского президента. Она подчеркнула, что поездка Путина ухудшила отношение японцев к России, назвав архипелаг уникальной территорией Японии с исторической точки зрения и по международному праву.

Это задевает чувства японского народа и является абсолютно неприемлемым. Мы надеемся, что российская сторона со всей серьезностью отнесется к этому вопросу,

– заявила Такаичи.

Министр иностранных дел Тошимицу Мотеги также выразил решительный протест, подтвердив неотъемлемую принадлежность островов Японии.

Позже стало известно, что МИД Японии вызвал посла России в Токио Николая Ноздрева из-за поездки Владимира Путина на остров Итуруп.

В ответ заместитель председателя Рады безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Курильские острова "были, есть и будут российской землей". Оккупант также отметил, что "любой, кто не понимает вечной принадлежности Курильских островов к России, как премьер Японии Такаити, столкнется со страшными последствиями".

Курильские острова расположены между японским Хоккайдо и российским полуостровом Камчатка. Четыре самых южных острова – Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомай – контролируются Россией, но на них претендует Япония, называя их Северными территориями.

Советский Союз аннексировал эту группу островов в конце Второй мировой войны, депортировав около 17 тысяч японских жителей. Этот спор на протяжении десятилетий мешает Москве и Токио подписать официальный мирный договор.

Визит Путина состоялся за два дня до 81-й годовщины капитуляции Японии и через день после того, как Северная Корея запустила ракету в море, разделяющее ее с Японией.