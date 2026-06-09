Интерес США растет, – эксперт сказал, на что указывает разговор Зеленского с Виткоффом и Кушнером

8 июня Владимир Зеленский провел телефонный разговор со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, которые являются спецпредставителями Дональда Трампа. Это может свидетельствовать о заинтересованности лидера США в сотрудничестве с Украиной.

Такое мнение 24 Каналу высказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев, подчеркнув, что сейчас американцы готовы работать с нами и на государственном уровне, и на уровне бизнеса. В то же время, учитывая логику и политику Трампа, слишком оптимистично воспринимать эти события не стоит.

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На что указывает разговор Зеленского с Виткоффом и Кушнером?

По словам эксперта Совета внешней политики "Украинская призма", недавно в Конгрессе Соединенных Штатов приняли резолюцию о выделении Украине дополнительных средств. Кроме того, Пентагон принял выделение новых бюджетов для развития двустороннего сотрудничества с Украиной.

То есть интерес США растет. Пока мы не видим его конкретно из президентской администрации, но именно этот звонок можно считать такой первой ласточкой, что Трампу интереснее работать с нами, чем пытаться в чем-то убедить Путина,

– сказал он.

Краев о разговоре Зеленского с Виткоффом и Кушнером: смотрите видео

Краев добавил, что продолжение такой тенденции будет положительным для Украины. Негативная реакция Кремля на публичное письмо Зеленского, в котором президент призвал к переговорам, чтобы завершить войну, показала, чего на самом деле хотят россияне и как они воспринимают дипломатию.

Напомним, что во время разговора Зеленский и спецпредставители Трампа обсудили перспективы в контексте саммита G7 и других событий в июне 2026 года. Также президент Украины рассказал политикам о намерениях Кремля и поблагодарил за готовность активно работать для завершения войны.

Ранее Украина приглашала Виткоффа и Кушнера в Киев, но они постоянно откладывали визит. Причиной могли быть сомнения в результатах переговоров что войны.