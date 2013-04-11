Америку никто не услышит․ Как Трамп разрушает мировой порядок и отдает "мягкую силу" в руки Китая

Америка покидает мировую арену под аплодисменты радикальных сторонников Дональда Трампа. С первого дня на посту президента США Трамп нанес сокрушительный удар по американским государственным фондам и медиа. Белый дом обвинил USAID в неэффективности, а "Голос Америки" – в самом страшном, по мнению действующей администрации, грехе: поддержке Демократической партии США.

Пока Дональд Трамп занят борьбой с так называемыми грантоедами, Америка рискует разрушить львиную долю своего влияния в мире. Ведь "мягкая сила" Штатов, ее восприятие другими государствами и роль главной страны на планете частично, а иногда полностью, обеспечивалась через деятельность этих фондов и СМИ.

24 Канал объясняет, для чего Дональд Трамп бьет по американскому влиянию и как Китай готов заполонить собой все освободившееся пространство.

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Дональд Трамп похоронил Pax Americana?

Первым делом после инаугурации в свой второй срок Дональд Трамп сразу начал давить на союзников США. Американский президент выразил желание присоединить Канаду в качестве нового штата, аннексировать или купить Гренландию у Дании, а также ввел новую таможенную политику против почти всех стран мира, обложив новыми тарифами даже ближайших союзников США в Евросоюзе.

Политические лидеры Европы и Канады переживают жесткий стресс, пытаясь расшифровать, где именно Трамп говорит о своих реальных намерениях, а где просто нагнетает смуту в информационном пространстве. Однако это не идет ни в какое сравнение с паникой беднейших стран мира, которых американский президент одним росчерком пера отрезал от жизненно важной помощи Соединенных Штатов.

Речь идет о USAID – американском агентстве по международному развитию. Основными реципиентами такой помощи являются очень бедные или же развивающиеся государства. Функции организации решили переложить на Государственный департамент США, что привело к сокращению абсолютного большинства работников организации в самих Штатах и за рубежом.



Такое решение приведет к существенному уменьшению эффективности и полностью исключает независимость организации в принятии решений.

Несмотря на заявление Госсекретаря США Марко Рубио, что некоторые гуманитарные программы останутся, западные аналитики обеспокоены тем, что в попытке сэкономить бюджетные средства (а USAID тратила около 60 миллиардов долларов в год) Трамп похоронит все американское влияние в мире, подорвет национальную безопасность США и нанесет реальный ущерб миллионам людей по всему миру.



Жители северных районов Кении несут пакеты с продовольствием, выданным USAID / фото посольства США

Основная проблема заключается в том, что бездействие США в отдаленных регионах мира может спровоцировать цепную реакцию, что ухудшит стабильность в бедных странах и в конце концов навредит безопасности самих Штатов.

К примеру, некоторые страны имеют очень ограниченный доступ к лекарствам или питьевой воде. Если США прекращают поддержку своих гуманитарных программ, в этих странах могут начаться внутренние вооруженные конфликты за контроль над такими важными ресурсами, от чего больше всего пострадают незащищенные слои населения.

Последствия этих конфликтов станут публичными, что, в частности, нанесет серьезный ущерб репутации США на международной арене, а свободное место могут занять противники Штатов – Китай или Россия.

Ведь USAID и подобные программы всегда являются залогом поддержки США в мире. Когда полуразвалившуюся школу в отдаленном регионе Африки ремонтируют, а у дверей вешают табличку, которая говорит, что это сделано за счет USAID, – это очевидный win-win для обеих сторон. Местные жители чувствуют поддержку США здесь и сейчас, следовательно, если тамошнее правительство начнет бредить антиамериканизмом, у населения могут возникнуть вопросы о целесообразности такой политики.

В частности, Соединенные Штаты получают также определенное влияние на правительства таких стран, что позволяет заручиться их поддержкой при продвижении собственных предложений в международных организациях или получить согласие на сотрудничество в вопросах безопасности и торговли.

"Пояс и Путь": как Китай захватывает рынок

Пока Дональд Трамп пока вместе с Илоном Маском так активно борются за "оптимизацию" расходов американского бюджета, Китай, наоборот, пытается подобные расходы увеличить. Одновременно с тем, как из Белого дома прозвучали первые слова о прекращении работы USAID, китайские чиновники начали активно продвигать собственные международные программы поддержки и развития в тех странах, откуда уходят американцы.

Китай долгое время боролся за увеличение своего влияния в мире, но на сегодня эта задача существенно облегчается, ведь главный оппонент просто ушел с ринга.

Стоит заметить, что Китай еще в 2013 году запустил инициативу "Пояс и Путь", которая является ключевым элементом китайского влияния в мире.



"Пояс и Путь" – это глобальная программа по развитию инфраструктурных проектов более чем в 140 странах мира, например по строительству дорог, портов и тому подобное. Инициатива углубляет экономические связи и культурный обмен Китая с другими странами и является ключевой в усилении "мягкой силы" Пекина.



Инициатива "Один пояс, один путь" охватывает 1/3 мировой торговли и ВВП и более 60% населения мира / инфографика World Bank Group

Проблема для стран-реципиентов такой китайской щедрости заключается в том, что Китай часто кредитует проекты через льготные займы для иностранных правительств, заранее зная, что они не способны расплатиться. В конце концов, Китай приобретает полные права собственности на пользование возведенными объектами и получает с них почти полный объем доходов. Часто Китай таким образом финансирует строительство стратегических объектов вроде портов, которые впоследствии использует по своему усмотрению, в том числе для размещения военных баз и техники.



Камбоджийские солдаты разгружают гуманитарную помощь от Китая во время пандемии COVID-19 / Фото Getty Images

В то же время Китай в 2018 году создал собственное агентство международного развития – CIDCA по аналогии с похороненным Трампом USAID. Однако, в отличие от американской организации, которая, кроме прочего, продвигала идеи демократии через различные программы по обучению чиновников и политиков в других странах, CIDCA сосредоточена исключительно на экономическом сотрудничестве.



И большинство преференций могут получить только максимально приближенные к Китаю государства. Это создает дополнительную зависимость и позволяет Пекину по своему усмотрению манипулировать правительствами государств-союзников для продвижения собственных интересов.

На сегодня известно, что сразу после ограничения USAID правительства Непала, Камбоджи и Колумбии получили сообщение от китайских чиновников, что они заинтересованы в дальнейшем финансировании международных программ поддержки и готовы заполнить пустоту, которую после себя оставили США.

Такой ситуацией обеспокоены политики и аналитики из обоих политических лагерей Соединенных Штатов. Как республиканцы, так и демократы уверены, что из-за подобных решений Штаты могут подорвать глобальную конкуренцию с Китаем в долгосрочной перспективе.

Беспокойство аналитиков также подкрепляется последними новостями. Грузия, которая была надежным союзником США и стремилась к евроинтеграции и НАТО, по состоянию на сегодня имеет пророссийское правительство и начинает развитие стратегического порта Анаклия с участием китайских компаний, оставив за бортом американских подрядчиков.

Фактически, пока Дональд Трамп ведет публичную борьбу с Китаем в собственном Truth Social и вводит пошлины на китайскую продукцию, сам Китай абсолютно непублично, вне радаров получает существенное влияние на Черном море. Вместе с остатками черноморского флота России это может представлять серьезную угрозу для сил НАТО на Черном море.

Впрочем, даже публичную и медийную борьбу, на которую Трамп, очевидно, возлагает максимум надежд и которую использует при любой возможности, он рискует проиграть более сдержанным и взвешенным китайцам.

Голоса Америки больше никто не услышит

В немилость к администрации Трампа также попали государственные американские медиа, такие как "Голос Америки". Трамп уже атаковал это СМИ при своей первой каденции, однако после инаугурации на второй срок разошелся в полную силу.

Своим указом американский президент ликвидировал Агентство США по глобальным медиа – USAGM, чем нанес серьезный удар по финансированию и работе "Голоса Америки", что привело к сокращению более 1300 работников издания. Несмотря на то что основной удар Трамп хотел нанести именно по "Голосу Америки", пострадали также и "Радио Свобода" и несколько вещателей на Ближнем Востоке и Кубе, которые также финансировались за счет USAGM.

Борьба с "Голосом Америки" является частью более широкой кампании Трампа против "враждебных" СМИ, которые он обвиняет в предвзятости к собственной персоне. Оппоненты Трампа уже обвиняют его в атаке на свободу слова не только в Соединенных Штатах, но и в странах, где эта свобода слова существенно ограничена местными политическими режимами.



Ведь сама идея существования этих медиа заключается в том, чтобы открыть доступ к честной информации гражданам тех стран, где царят тирания и диктатура, а государство открывает людям доступ только к собственной пропаганде.

"Радио Свобода" и "Голос Америки" были созданы еще в начале Холодной войны именно для распространения американского влияния во враждебных Штатам странах. Даже такие закрытые государства, как Советский Союз, все равно не могли в полной мере противостоять американским вещателям. Интересующиеся политикой советские граждане могли вечером настроить свои радиоприемники и послушать новости о событиях в мире без вмешательства в этот процесс партийного цензора.



Главная диспетчерская "Радио Свобода" в Мюхене времен Холодной войны / фото RFE

Именно поэтому абсолютно нелогичным и чисто капризным выглядит решение Трампа ограничить деятельность американских государственных вещателей в тот момент, когда он собственноручно развязал новую холодную торговую войну против Китая. Ведь, в отличие от США, китайская государственная машина раскручивается на полную, особенно в транслировании своих нарративов наружу через такие масштабные социальные сети, как TikTok или собственные государственные вещатели вроде China Global Television Network.



Китайская пропаганда готова к новой для себя роли / фото South China Morning Post

В конце концов, все пространство, освобожденное от "Голоса Америки" и "Радио Свободы", Китай охотно заполнит собственными англоязычными медиа – CGTN или China Daily, которые формируют положительный, часто искаженный образ китайских достижений. Сама возможность этих достижений, например в борьбе с коррупцией, часто объясняется уникальным коммунистическим режимом Китая.



Веса словам китайских пропагандистов добавляют тесные экономические связи, которые Китай активно развивает в Африке и Азии. Китайские государственные медиа часто обвиняют в пропаганде и манипуляциях информацией, ведь они не заинтересованы в развитии свободы слова или демократии в других странах – их интересует только влияние, то самое влияние, которое со стороны Америки Дональд Трамп сегодня так активно разрушает своими собственными руками.

Не стоит оставлять в стороне также Россию и ее медиахолдинг RT. На самом деле это пример довольно успешного проекта по распространению российских нарративов и пропаганды, который долгое время отравлял инфопространство европейских стран.

Любой кризис, спор или скандал, который возникал в одном из государств Евросоюза, мгновенно раскручивался пропагандистами RT до уровня катастрофы. Весь этот информационный шлак рядовой житель ЕС мог потреблять на понятном ему языке.

Сегодня RT столкнулась с серьезными проблемами в работе на Европу из-за санкционного давления, но это не мешает ей распространять российскую пропаганду на страны Африки, Азии и те же Соединенные Штаты, где чисто технически, согласно американскому законодательству, трудно запретить или сильно ограничить работу любого СМИ. Кроме тех, конечно, которые финансируются за счет бюджета США и являются в реальности прямым инструментом американского правительства.

Трамп хочет держать мир в кулаке, но спрятал руки в карманы

Дональд Трамп, очевидно, мотивирован разрушить старые порядки и старые подходы в экономике, политике и международных отношениях. Проблема лишь в том, что в погоне за громкими популистскими заголовками в СМИ и реализации личной вендетты против своих же врагов он взамен не предлагает ничего. Как известно, разрушать – не строить, здесь уже нужно что-то придумывать.

Безусловно, существует множество проблем, связанных с деятельностью USAID. Организация спонсирует тысячи локальных благотворительных фондов, некоторые из которых имеют довольно сомнительную репутацию. Чего стоят только случаи сексуального насилия над детьми, связанные со спонсируемыми USAID благотворительными организациями в ЦАР и Кении, или спонсирование молодежного крыла путинской партии "Единая Россия".



Нецелесообразное использование бюджетных средств, вокруг чего Трамп строит все свои обвинения, также присутствует. Однако это должно быть мотиватором для внутреннего расследования и реформации USAID, а не полной ее ликвидации.

То же самое касается и американских государственных СМИ, которые доказали свою эффективность и, несмотря на всю предвзятость местных журналистов персонально к Трампу, остаются очень удобным инструментом для распространения американской повестки в мире. Американский государственный интерес все-таки является чем-то большим, чем персональная неприязнь или любовь к Трампу, и отталкиваться от личных предпочтений в таких вопросах очень рискованно.

Деятельность Дональда Трампа последних месяцев, и вообще в течение его жизни, чем-то напоминает действия Чарльза Кейна из культового фильма 1940-х годов. Тот тоже был рожден медийностью и в конце концов из-за собственного эгоцентризма, абсолютной уверенности в своих действиях и полного игнорирования рекомендаций своего окружения пришел к тотальному краху.

И так же, как гражданин Кейн, который потерял все и остался сам в собственном просторном поместье, гражданин Трамп рискует оставить Соединенные Штаты оторванными от всего мира, в котором при их отсутствии будут господствовать китайские коммунисты.