Администрация президента США Дональда Трампа обвиняет канадских политиков в попытках повлиять на промежуточные выборы в Конгресс Соединенных Штатов. В Вашингтоне утверждают, что представители канадских властей открыто заявляют о намерениях влиять на американскую политику.

Об этом сообщает Politico.

В чем США обвинили Канаду?

21 октября посольство США в Оттаве раздало журналистам неподписанный бюллетень, в котором упоминаются несколько канадских политиков и чиновников. Среди них – министр промышленности Мелани Жоли, премьер-министр провинции Онтарио Даг Форд, депутат от Либеральной партии Энтони Хаусфазер, а также Бернадетт Джордан, бывшая министр в либеральном правительстве, которая в настоящее время занимает должность генерального консула Канады в Бостоне.

В документе утверждается, что канадское правительство не реагирует на опасения относительно возможного вмешательства в избирательный процесс в США. В то же время его представители якобы открыто обсуждают планы влияния на американскую политику в официальных документах и во время публичных выступлений.

Экономический советник Дональда Трампа Питер Наварро также предупредил Канаду о недопустимости такого вмешательства. Он заявил, что ранее канадская сторона успешно лоббировала свои интересы в США, однако теперь не должна продолжать эту практику.

Какова была реакция канадских властей?

Премьер-министр Марк Карни отверг обвинения на пресс-конференции 21 октября. Премьер Онтарио Даг Форд также опроверг любое вмешательство.

На фоне обвинений со стороны Вашингтона Марк Карни ранее иронизировал по поводу чувствительности американских властей к возможному вмешательству в выборы. Он пошутил, что призывы Канады уменьшить экономическую зависимость от США могут быть восприняты в Вашингтоне как попытка повлиять на избирательный процесс.

Осторожно. Они могут подумать, что это вмешательство в выборы. Они там немного чувствительны,

– сказал он.

Что известно о предстоящих выборах в США?

Промежуточные выборы в Конгресс США состоятся 3 ноября 2026 года. На них американцы будут выбирать представителей Палаты представителей и часть сенаторов. Результаты голосования определят, сможет ли Республиканская партия сохранить контроль над Конгрессом или большинство перейдет к демократам.Два года правления республиканцев стали одной из предпосылок неограниченной власти Дональда Трампа, который сегодня ведет себя с Украиной не совсем корректно.

Добавим, что накануне выборов рейтинги одобрения Трампа упали до рекордно низких 30%, а демократы начали опережать республиканцев.