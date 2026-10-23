Про це повідомляє Politico.

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У чому США звинуватило Канаду?

21 жовтня посольство США в Оттаві роздало журналістам непідписаний бюлетень, у якому згадуються кілька канадських політиків і посадовців. Серед них — міністерка промисловості Мелані Жолі, прем'єр-міністр провінції Онтаріо Даг Форд, депутат від Ліберальної партії Ентоні Гаусфазер, а також Бернадетт Джордан, колишня міністерка в ліберальному уряді, яка нині обіймає посаду генерального консула Канади в Бостоні.

У документі стверджується, що канадський уряд не реагує на занепокоєння щодо можливого втручання у виборчий процес у США. Водночас його представники нібито відкрито обговорюють плани впливу на американську політику в офіційних документах і під час публічних виступів.

Економічний радник Дональда Трампа Пітер Наварро також попередив Канаду про неприпустимість такого втручання. Він заявив, що раніше канадська сторона успішно лобіювала свої інтереси у США, однак тепер не повинна продовжувати цю практику.

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Якою була реакція канадської влади?

Прем'єр-міністр Марк Карні відкинув звинувачення на пресконференції 21 жовтня. Прем'єр Онтаріо Даг Форд також заперечив будь-яке втручання.

На тлі звинувачень з боку Вашингтона Марк Карні раніше іронізував щодо чутливості американської влади до можливого втручання у вибори. Він пожартував, що заклики Канади зменшити економічну залежність від США можуть бути сприйняті у Вашингтоні як спроба вплинути на виборчий процес.

Обережно. Вони можуть подумати, що це втручання у вибори. Вони там трохи чутливі,

– сказав він.

Що відомо про майбутні вибори у США?

Проміжні вибори до Конгресу США відбудуться 3 листопада 2026 року. На них американці обиратимуть представників Палати представників і частину сенаторів. Результати голосування визначатимуть, чи зможе Республіканська партія зберегти контроль над Конгресом, чи більшість перейде до демократів.Два роки правління республіканців стали однією з передумов необмеженої влади Дональда Трампа, який сьогодні поводиться з Україною, не зовсім коректно.

Додамо, що напередодні виборів рейтинги схвалення Трампа впали до рекордно низьких 30% , а Демократи почали випереджати Республіканців.