Це найгірший результат за обидві каденції політика. Відповідні дані соціологічного опитування оприлюднила агенція Reuters.

Які результати опитування?

Порівняно з дослідженням двотижневої давнини рівень схвалення президента США знизився ще на один процентний пункт. Рейтинг підтримки Дональда Трампа напередодні проміжних виборів становить 31%. Для республіканців втрата контролю над будь-якою з палат може ускладнити порядок денний американського очільника в останні два роки його перебування при владі.

Рейтинг схвалення та несхвалення Трампа / Reuters

Загалом 47% опитаних виборців готові віддати голос за демократів, тоді як за республіканців – лише 35%. Перевага представників Демократичної партії у 12 пунктів стала найбільшою за поточний виборчий цикл.



Рейтинг демократів та республіканців / Reuters

Головним чинником падіння симпатій виборців стали фінансові негаразди, спричинені війною США та Ізраїлю з Іраном. Конфлікт на Близькому Сході призвів до стрімкого здорожчання пального на автозаправках.

68% опитаних не схвалюють економічний курс Білого дому (зокрема 37% тих, хто ідентифікує себе як республіканець), а 40% респондентів назвали демократів кращими розпорядниками економіки, ніж республіканців.

Особливо помітно підтримка Республіканської партії просіла серед жінок. Близько 50% американок запевнили, що голосуватимуть за Демократичну партію, і лише 32% віддають перевагу її опонентам. Серед виборців-чоловіків демократи також зберігають лідерство, проте з дещо скромнішим відривом.

В онлайн-опитуванні взяли участь 1679 дорослих американців, серед них 1279 зареєстрованих виборців. Похибка результатів становила 2 % для всіх респондентів та 3 % для зареєстрованих виборців.

Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус в етері 24 Каналу сказав, що Дональд Трамп діє в умовах дедалі більшої паніки через ризик втрати контролю над Конгресом та реальну загрозу третього імпічменту. За словами експерта, хаотичні кроки американського президента на користь Кремля вже викликають опір навіть серед республіканців.