Про це в ефірі 24 Каналу розповів головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус. За його словами, дії американського президента дедалі більше нагадують спроби врятуватися від неминучого політичного удару.

Чому Трамп боїться цифри "3" та виборів?

Останні суперечливі кроки Дональда Трампа, зокрема його сумнівні домовленості з Владіміром Путіним щодо купівлі дизельного пального та тиск на союзників, пояснюються серйозною внутрішньополітичною кризою. Очільник Білого дому усвідомлює стрімку втрату позицій і наближення катастрофічних для нього результатів на виборах.

Експерт звернув увагу на те, що нинішній лідер США перебуває у вкрай нервовому стані через наближення вирішального дня голосування до Палати представників та Сенату, котре відбудеться 3 листопада 2026 року.

Знаєте, є такий дуже гарний термін – панічні атаки. Ось Дональд Трамп, він розуміє, що 3 листопада для нього буде дуже-дуже поганий день. Взагалі, знаєте, я люблю жартувати, що зараз у Дональда Трампа є щонайменше дві причини не любити цифру три. Перша – це 3 листопада,

– каже Іван Ус.

Він зауважив, що соціологічні опитування вказують на високу ймовірність перемоги Демократичної партії в Палаті представників. Ба більше, у Сенаті назріває сенсація: у традиційно республіканському Техасі представник демократів випереджає чинного опонента.

Якщо демократи здобудуть більшість в обох палатах Конгресу, а республіканці зазнають нищівної поразки в ключових штатах, у партії почнуть шукати винного в падінні рейтингів.

Трамп діє в умовах паніки / дивіться відео

Чи загрожує Трампу третій імпічмент?

Іван Ус наголосив, що саме персональний антирейтинг Трампа тягне всю Республіканську партію на дно. Це усвідомлюють і самі однопартійці президента, які дбають про власне політичне виживання.

Деякі республіканці почнуть думати над простою річчю: є людина, яка пхає рейтинг Республіканської партії вниз. А якщо така людина є, і це Дональд Трамп, то цілком можливо відкриється дорога до ще однієї трійки – до третього імпічменту Трампу,

– наголосив аналітик.

Експерт нагадав, що Трамп уже мав два імпічменти під час першої каденції, однак тоді в Сенаті не вистачило голосів для відсторонення. Тепер ситуація може повторити долю Річарда Ніксона, якого власна партія фактично змусила піти у відставку заради збереження репутації.

У лавах республіканців серйозно побоюються повторення кризи часів Великої депресії. Тоді після провальної економічної політики партія впродовж чотирьох десятиліть не могла повернути повний контроль над Конгресом і Білим домом.

Чому в Республіканській партії опираються крокам Трампа?

Хаотичні кроки Трампа у зовнішній політиці вже викликають відкритий опір серед класичного крила Республіканської партії. Його спроби торгувати з Кремлем на тлі війни в Україні наражаються на жорстку юридичну та законодавчу протидію.

Коли Трамп уклав угоду з Путіним, миттєво з'явився проєкт закону імені Рональда Рейгана – і це не випадково. Він спрямований на те, щоб заборонити такі речі,

– зазначив експерт.

Іван Ус також звернув увагу на те, що подібні одноосібні домовленості американського президента порушують щонайменше сім діючих законів США, які регулюють санкційний режим проти Росії з 2014 року. Відтак ці рішення можуть бути оскаржені та скасовані навіть Верховним судом Сполучених Штатів.