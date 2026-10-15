Об этом в эфире 24 Канала рассказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус. По его словам, действия американского президента все больше напоминают попытки спастись от неизбежного политического удара.

Почему Трамп боится цифры "3" и выборов?

Последние противоречивые шаги Дональда Трампа, в частности его сомнительные договоренности с Владимиром Путиным о закупке дизельного топлива и давление на союзников, объясняются серьезным внутриполитическим кризисом. Глава Белого дома осознает стремительную утрату позиций и приближение катастрофических для него результатов на выборах.

Эксперт обратил внимание на то, что нынешний лидер США находится в крайне нервозном состоянии из-за приближения решающего дня голосования в Палату представителей и Сенат, которое состоится 3 ноября 2026 года.

Знаете, есть такой очень хороший термин – панические атаки. Вот Дональд Трамп, он понимает, что 3 ноября для него будет очень-очень плохой день. Вообще, знаете, я люблю шутить, что сейчас у Дональда Трампа есть как минимум две причины не любить цифру три. Первая – это 3 ноября,

– говорит Иван Ус.

Он отметил, что социологические опросы указывают на высокую вероятность победы Демократической партии в Палате представителей. Более того, в Сенате назревает сенсация: в традиционно республиканском Техасе кандидат от демократов опережает действующего оппонента.

Если демократы получат большинство в обеих палатах Конгресса, а республиканцы потерпят сокрушительное поражение в ключевых штатах, в партии начнут искать виновного в падении рейтингов.

Трамп действует в условиях паники / смотрите видео

Грозит ли Трампу третий импичмент?

Иван Ус подчеркнул, что именно личный антирейтинг Трампа тянет всю Республиканскую партию на дно. Это осознают и сами однопартийцы президента, которые заботятся о собственном политическом выживании.

Некоторые республиканцы начнут задумываться над простым вопросом: есть ли человек, который тянет рейтинг Республиканской партии вниз. А если такой человек есть, и это Дональд Трамп, то вполне возможно, что откроется путь к еще одной тройке – к третьему импичменту Трампу,

– подчеркнул аналитик.

Эксперт напомнил, что Трамп уже пережил два импичмента во время первого срока, однако тогда в Сенате не хватило голосов для отстранения. Теперь ситуация может повторить судьбу Ричарда Никсона, которого собственная партия фактически вынудила уйти в отставку ради сохранения репутации.

В рядах республиканцев серьезно опасаются повторения кризиса времен Великой депрессии. Тогда после провальной экономической политики партия на протяжении четырех десятилетий не могла вернуть полный контроль над Конгрессом и Белым домом.

Почему в Республиканской партии сопротивляются шагам Трампа?

Хаотичные шаги Трампа во внешней политике уже вызывают открытое сопротивление среди классического крыла Республиканской партии. Его попытки вести переговоры с Кремлем на фоне войны в Украине наталкиваются на жесткое юридическое и законодательное противодействие.

Когда Трамп заключил соглашение с Путиным, мгновенно появился законопроект имени Рональда Рейгана – и это не случайно. Он направлен на то, чтобы запретить такие вещи,

– отметил эксперт.

Иван Ус также обратил внимание на то, что подобные односторонние договоренности американского президента нарушают как минимум семь действующих законов США, регулирующих санкционный режим против России с 2014 года. Следовательно, эти решения могут быть обжалованы и отменены даже Верховным судом Соединенных Штатов.