Министр обороны Британии анонсировал помощь украинской ПВО

Министр обороны Великобритании Джон Гили заявил, что в ближайшее время Лондон объявит о пакете поддержки для Украины. Он будет касаться усиления противовоздушной обороны.

Он выступил на NATO Public Forum в Гааге. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Великобритания вскоре объявит о новом пакете поддержки Украины

Заявление о новом пакете военной помощи сделает премьер-министр Британии Кир Стармер 26 июня.

Гили также проинформировал о подготовке к заседанию Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн, которое запланировано на июль. По его словам, он обсудит вместе с министрами обороны Украины Рустемом Умеровым и Германии Борисом Писториусом обновление механизма Контактной группы по вопросам обороны Украины. Основной акцент будет сделан на координации между коалициями и тесном взаимодействии с инициативой NSATU (Миссия НАТО по помощи Украине) и структурами самого НАТО.

По словам Гили, в настоящее время "мы еще далеки от перемирия", и в этот момент важно, чтобы "не ставить под угрозу этот мир, забывая о войне".

Сейчас в Гааге продолжается саммит НАТО в здании Всемирного форума под руководством генерального секретаря Альянса Марка Рютте. Он завершится завтра, 25 июня