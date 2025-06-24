Він виступив на NATO Public Forum у Гаазі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Британія невдовзі оголосить про новий пакет підтримки України

Заяву про новий пакет військової допомоги зробить прем'єр-міністр Британії Кір Стармер 26 червня.

Гілі також поінформував про підготовку до засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн, яке заплановане на липень. За його словами, він обговорить разом з міністрами оборони України Рустемом Умєровим та Німеччини Борисом Пісторіусом оновлення механізму Контактної групи з питань оборони України. Основний акцент буде зроблено на координації між коаліціями та тіснішій взаємодії з ініціативою NSATU (Місія НАТО з допомоги Україні) і структурами самого НАТО.

За словами Гілі, на цей час "ми ще далекі від перемир’я", і у цей момент важливо, щоб "не ставити під загрозу цей мир, забуваючи про війну".

Наразі в Гаазі триває саміт НАТО у будівлі Всесвітнього форуму під керівництвом генерального секретаря Альянсу Марка Рютте. Він завершиться завтра, 25 червня