Як розповіла ведуча 24 Каналу Андріана Кучер, спершу не було зрозуміло, чи вийде організувати зустріч Зеленського і Трампа на саміті НАТО. Зрештою президент США зазначив, що, ймовірно, зустрінеться із українським президентом. Очікують, що це відбудеться або пізно ввечері 24 червня або вже 25 червня. Вірогідно, що там будуть обговорювати санкції проти Росії, продаж зброї для України тощо.

До теми У Гаазі офіційно стартував саміт НАТО: вже відомо про перші домовленості щодо України

Є приємні сюрпризи для України

Президент виступав на Форумі оборонних індустрій, де закликав країни НАТО інвестувати у виробництво української зброї. Росію посилено підтримують і Північна Корея, і Іран, і різні китайські компанії і так далі. Україна ж потребує європейських інвестицій у зброю.

Ключові інструменти, як побороти Росію – це економічний тиск та посилення українського ВПК. Наша держава могла б виробляти значно більше зброї, але наразі не вистачає коштів.

Потенціал нашого оборонного виробництва перевищує 44 мільярди доларів. Це – майже 1000 військових засобів: від артилерії – до дронів та ракет. Однак близько 40% потенціалу не мають належного фінансування. Ми можемо виробляти близько 8 мільйонів дронів різного типу на рік. Але маємо фінансування на меншу кількість,

– зазначив Зеленський.

Також вже є перші позитивні новини щодо військової допомоги. Нідерланди передадуть 100 радарів для виявлення безпілотників. Також там інвестують гроші на виробництво 600 тисяч дронів в Україні.

Додамо, чого Україні очікувати від саміту НАТО в Гаазі, який вже розпочався – читайте в матеріалі 24 Каналу.