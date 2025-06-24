Зустріч Зеленського і Трампа мала відбутися ще на полях саміту "Великої сімки" у Канаді. Втім, тоді її провести не вдалося, оскільки президент США передчасно покинув саміт через події на Близькому Сході, передає 24 Канал.

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Чи буде зустріч Трампа і Зеленського

Дональд Трамп заявив, що, ймовірніше, зустрінеться із Зеленським на саміті НАТО. Про це пише Reuters.

Сам Володимир Зеленський в інтерв'ю для Sky News казав, що команди обох сторін працюють над їх з Трампом зустріччю, проговорюють час.

До слова, ще у Канаді політик сподівався у розмові з Трампом порушити питання військової допомоги Україні, а саме нового оборонного пакету. Зеленський казав, що Київ готовий його купити.

Зверніть увагу! Білий дім для Sky News підтвердив, що зустріч Дональда Трампа із Зеленським запланована на один із днів саміту НАТО в Гаазі.

Востаннє лідери зустрічалися під час похорону Папи Франциска в квітні.

Ця коротка зустріч відбулася у вирішальний момент для України – на тлі занепокоєння, що США можуть скоротити підтримку Києва та відмовитися від мирних переговорів.

Вона також стала продовженням невдалої зустрічі між Трампом і Зеленським у Білому домі, під час якої візит українського лідера завершився достроково – було скасовано підписання угоди щодо корисних копалин та спільну пресконференцію з Трампом.

Нагадаємо, що глава держави прокоментував стосунки Трампа і Путіна. Він сказав, що не має чіткого уявлення про них, але вважає, що США розглядають Україну як союзника.