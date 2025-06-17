Як повідомляють The New York Times, Трамп достроково покинув саміт G7, передає 24 Канал.

Дивіться також Трамп не підпише заяву G7 із закликом до деескалації між Іраном та Ізраїлем, – CNN

У чому причина втечі президента США з саміту

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт у дописі в соцмережі "X" пояснила, що Трамп "поїде після вечері з главами держав через події на Близькому Сході".

Сам президент США ще у понеділок вдень натякнув журналістам, що на нього чиниться тиск через кризу, заявивши: "Я повечеряю з цими чудовими лідерами, а потім сяду в літак. Я мушу повернутися передчасно". На запитання, чи США можуть долучитися до бойових дій на боці Ізраїлю, Трамп відповів: "Я не хочу про це говорити".

До слова, попри початкову відмову підтримати спільну заяву країн G7 із закликом до стриманості та дипломатії у конфлікті між Ізраїлем та Іраном, зрештою Трамп її підписав.

Американський чиновник зазначив, що Трамп передумав після того, як у тексті заяви внесли певні зміни. У ній, зокрема, йдеться про те, що Іран ніколи не повинен отримати ядерну зброю, а Ізраїль має право на самозахист.

Заяву підписали лідери США, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Британії, Японії та ЄС.

Нагадаємо, що 17 червня Трампа повинен був обговорити з союзниками ситуацію в Україні та зустрітися з президентом Володимиром Зеленським. Президент України казав, що хоче під час розмови із американським лідером порушити питання оборонного пакету, який Київ готовий купити у Вашингтона.