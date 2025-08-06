На данном этапе Финляндия не будет участвовать в поддержке Украины через новый инструмент НАТО. Хельсинки сосредоточено на закупке вооружения по другой программе.

Об этом заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен, сообщает 24 Канал со ссылкой на Yle.

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Почему Финляндия не будет покупать у США оружие для Украины?

Глава Минобороны Финляндии объяснил, почему его страна на этом этапе не будет покупать вооружение у США для предоставления Украине.

Мы связали наши ресурсы с отечественной промышленной программой, в рамках которой заказываем у наших компаний по всей Финляндии продукцию для Украины,

– сказал Антти Хякканен.

По словам министра, Хельсинки разработало внутреннюю промышленную программу совместно с Киевом таким образом, чтобы она лучше помогла Украине. Сейчас Финляндия не хочет отказываться от этого проекта.

Между тем Швеция, Дания и Норвегия уже заявили, что вместе окажут Украине поддержку через новый инструмент НАТО на общую сумму более 400 миллионов евро.

В основе этого лежит новый механизм финансирования, с помощью которого союзники могут предоставить Киеву самую необходимую военную помощь. Идея заключается в том, чтобы европейские страны-члены НАТО оплачивать поставки оружия.

Мы считаем важным, что есть также страны, которые поддерживают эту инициативу, которая способствует закупке оружия США. Мы все еще очень решительно и энергично поддерживаем Украину, но сейчас сосредотачиваемся на продукции отечественных предприятий,

– заявил финский министр.

Издание отмечает, что с помощью программы развития отечественной промышленности в Украину можно поставлять все больше, в частности, тяжелых боеприпасов. Хаккянен отметил, что это критически важно.

В то же время министр обороны отметил, что другие страны понимают позицию Финляндии как соседа России.

"Мы хотим двигаться вперед с программой внутренней предпринимательской деятельности, потому что, кроме помощи Украине, это также укрепит нашу отечественную оборонную промышленность и обороноспособность Финляндии", – подчеркнул Хякканен.