В Чехии популистская партия, которая лидирует в опросах накануне парламентских выборов в октябре, выражает критику инициативе по поставке миллиона артиллерийских боеприпасов Украине. Лидер партии ANO и бывший премьер-министр Андрей Бабиш критикует инициативу из-за чрезмерных расходов.

Он заявляет, что эти деньги нужно использовать "на наших собственных людей". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

Как чешская инициатива по боеприпасам для Украины попала под угрозу?

Лидер партии ANO и бывший премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что инициатива по поставкам Украине боеприпасов является "гнилой". Он пообещал ее отменить, если вернется к власти.

Исходя из информации, которую мы имеем, в ней задействованы ненадлежащие нормы прибыли, низкое качество и сомнительные поставщики. По этим причинам это должно осуществляться на уровне НАТО,

– сказал заместитель председателя ANO Карел Гавличек изданию POLITICO.

"Любая остановка инициативы будет настоящим подарком Путину. Те, кто об этом говорит, играют в азартные игры с безопасностью Европы", – предупредил в прошлом месяце министр иностранных дел Ян Липавский на встрече с чешскими послами.

Справка: Инициатива по поставке Украине боеприпасов началась в 2024 году как ответ на задержки США с поставкой снарядов. Украина сталкивалась с дефицитом снарядов в то время, как Россия получила помощь от Северной Кореи.

По словам президент Чехии Петра Павела, до этой инициативы Россия имела десятикратное преимущество над Украиной в артиллерийских боеприпасах, а теперь это соотношение сократилось до 2 к 1 в пользу Москвы.

Инициатива собирает западные пожертвования боеприпасов, а также закупает снаряды на мировом рынке и направляет общую сумму в Киев.

В прошлом году Чешская Республика координировала поставки 1,5 миллиона патронов крупного калибра за финансовых взносов от 14 стран. В этом году она имеет целью поставить 1,8 миллиона патронов, сказал Алеш Витечка, председатель Межправительственного агентства оборонного сотрудничества.

Павел отреагировал на критику инициативы из-за нехватки прозрачности. Он назвал такие жалобы "попыткой подорвать" поставки.

Впрочем, партию ANO, которая является критиком инициативы, поддерживает значительное количество избирателей.

Июньский опрос организации Stem спрашивал об уровне поддержки Украины со стороны Чехии: 49 процентов сказали, что нынешней поддержки много, 29 процентов – что это примерно правильно, а 6 процентов считали, что этого недостаточно.

Витечка отметил, что правительство стремится быть максимально прозрачным, но отметил, что некоторую информацию необходимо скрывать от общественности.

Мы не можем публично разглашать тип или цену боеприпасов, их место назначения или дату доставки. Однако о каждом пожертвовании сообщается еженедельно,

– сказал он.

Как Прага получила признание через эту инициативу?

Руководитель брюссельского офиса чешского аналитического центра Europeum Мартин Вокалек отметил, что через эту инициативу Прага получила значительное политическое влияние. Это подтвердила и постоянная представительница Чехии в Комитете ЕС по вопросам политики и безопасности Итка Латал Знаменачкова. По ее словам, Прагу начали уважать в Брюсселе из-за ее конструктивности и способности находить компромиссы между государствами-членами.

Аналитик Stem Иржи Таборский отметил, что скептицизм относительно инициативы в самой Чехии объясняется тем, что все меньше чехов верят в победу Украины, а затем не видят смысла отправлять военную помощь.

Партия ANO пользуется этими настроениями. Согласно опросу POLITICO, партия имеет поддержку 32 процентов избирателей, тогда как коалиция Фиалы "Соединенные" имеет лишь 21 процент.

Вокалек отмечает, что если Бабиш закроет инициативу, как обещает, то другим партнерам придется взять ее на себя.

Павел также сказал, что не может гарантировать непрерывность чешской политики в отношении Украины, поскольку это зависит от результатов октябрьских выборов.

Витечка добавил, что оптимистично настроен относительно желания чехов помогать Украине. В частности краудфандинг показывает, сколько чешский народ готов жертвовать на оружие для Украины.

Волонтерская инициатива под названием "Dárek pro Putina" ("Подарок для Путина") собрала более 1 миллиарда крон (41 миллион евро) из более 360 000 пожертвований для приобретения артиллерии, бронетранспортеров и даже вертолета "Black Hawk" для Украины.

Витечка объясняет такую солидарность чехов с украинцами исторической памятью. Чехословакия была оккупирована немецкими войсками после Мюнхенской конференции 1938 года, а в 1968 году советские войска жестоко подавили Пражскую весну. Из-за этих событий прошлого многие в Чехии сочувствуют Украине.

