У Чехії популістська партія, яка лідирує в опитуваннях напередодні парламентських виборів у жовтні, висловлює критику ініціативі з постачання мільйона артилерійських боєприпасів Україні. Лідер партії ANO та колишній прем'єр-міністр Андрей Бабіш критикує ініціативу через надмірні витрати.

Він заявляє, що ці гроші потрібно використати "на наших власних людей". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

Як чеська ініціатива щодо боєприпасів для України потрапила під загрозу?

Лідер партії ANO та колишній прем'єр-міністр Андрей Бабіш заявив, що ініціатива з постачання Україні боєприпасів є "гнилою". Він пообіцяв її скасувати, якщо повернеться до влади.

Виходячи з інформації, яку ми маємо, до неї залучені неналежні норми прибутку, низька якість та сумнівні постачальники. З цих причин це має здійснюватися на рівні НАТО,

– сказав заступник голови ANO Карел Гавлічек виданню POLITICO.

"Будь-яка зупинка ініціативи буде справжнім подарунком Путіну. Ті, хто про це говорить, грають у азартні ігри з безпекою Європи", – попередив минулого місяця міністр закордонних справ Ян Ліпавський на зустрічі з чеськими послами.

Довідка: Ініціатива з постачання Україні боєприпасів почалася у 2024 році як відповідь на затримки США з постачанням снарядів. Україна стикалася з дефіцитом снарядів у той час, як Росія отримала допомогу від Північної Кореї.

За словами президент Чехії Петра Павела, до цієї ініціативи Росія мала десятикратну перевагу над Україною в артилерійських боєприпасах, а тепер це співвідношення скоротилося до 2 до 1 на користь Москви.

Ініціатива збирає західні пожертви боєприпасів, а також закуповує снаряди на світовому ринку та надсилає загальну суму до Києва.

Минулого року Чеська Республіка координувала постачання 1,5 мільйона набоїв великого калібру за фінансових внесків від 14 країн. Цього року вона має на меті поставити 1,8 мільйона набоїв, сказав Алеш Витечка, голова Міжурядового агентства оборонного співробітництва.

Павел відреагував на критику ініціативи через брак прозорості. Він назвав такі скарги "спробою підірвати" постачання.

Втім, партію ANO, яка є критиком ініціативи, підтримує значна кількість виборців.

Червневе опитування організації Stem запитувало про рівень підтримки України з боку Чехії: 49 відсотків сказали, що нинішньої підтримки забагато, 29 відсотків – що це приблизно правильно, а 6 відсотків вважали, що цього недостатньо.

Витечка наголосив, що уряд прагне бути максимально прозорим, але зазначив, що деяку інформацію необхідно приховувати від громадськості.

Ми не можемо публічно розголошувати тип чи ціну боєприпасів, їхнє місце призначення чи дату доставки. Однак про кожну пожертву повідомляється щотижня,

– сказав він.

Як Прага отримала визнання через цю ініціативу?

Керівник брюссельського офісу чеського аналітичного центру Europeum Мартін Вокалек зазначив, що через цю ініціативу Прага здобула значний політичний вплив. Це підтвердила і постійна представниця Чехії у Комітеті ЄС з питань політики та безпеки Їтка Латал Знаменачкова. За її словами, Прагу почали поважати у Брюсселі через її конструктивність та здатність знаходити компроміси між державами-членами.

Аналітик Stem Іржі Таборський зазначив, що скептицизм щодо ініціативи у самій Чехії пояснюється тим, що все менше чехів вірять у перемогу України, а відтак не бачать сенсу надсилати військову допомогу.

Партія ANO користується цими настроями. Згідно з опитуванням POLITICO, партія має підтримку 32 відсотків виборців, тоді як коаліція Фіали "Сполу" має лише 21 відсоток.

Вокалек зазначає, що якщо Бабіш закриє ініціативу, як обіцяє, то іншим партнерам доведеться узяти її на себе.

Павел також сказав, що не може гарантувати безперервність чеської політики щодо України, оскільки це залежить від результатів жовтневих виборів.

Витечка додав, що оптимістично налаштований щодо бажання чехів допомагати Україні. Зокрема краудфандинг показує, скільки чеський народ готовий жертвувати на зброю для України.

Волонтерська ініціатива під назвою "Dárek pro Putina" ("Подарунок для Путіна") зібрала понад 1 мільярд крон (41 мільйон євро) з понад 360 000 пожертвувань для придбання артилерії, бронетранспортерів і навіть гелікоптера "Black Hawk" для України.

Витечка пояснює таку солідарність чехів з українцями історичною пам'яттю. Чехословаччина була окупована німецькими військами після Мюнхенської конференції 1938 року, а у 1968 році радянські війська жорстоко придушили Празьку весну. Через ці події минулого багато хто у Чехії співчуває Україні.

