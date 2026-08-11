Южная Корея не готова поставлять Украине оружие и системы ПВО, – МИД

Южная Корея не пересматривает свою линию по поставкам Украине летального оружия, несмотря на новые риски безопасности, связанные с войной. Сеул решил сохранить осторожный нейтралитет, ограничившись лишь гуманитарной помощью.

Об этом сообщает The Korea Times со ссылкой на представителя Министерства иностранных дел Южной Кореи.

Почему Сеул не спешит с оружием для Украины?

По словам высокопоставленного чиновника южнокорейского МИД, экспорт вооружений строго регулируется законодательством страны. В ведомстве подчеркнули, что Южная Корея уже помогает Украине в энергетической и инфраструктурной сферах, а также в медицине и образовании.

Именно поэтому, несмотря на многочисленные призывы Киева, позиция Сеула относительно прямой передачи систем противовоздушной обороны и другого летального оружия пока не меняется.

Это заявление прозвучало вскоре после того, как президент Владимир Зеленский призвал Южную Корею углубить сотрудничество в сфере обороны. Он подчеркнул, что Украина заинтересована в современных южнокорейских системах ПВО для защиты городов.

Зеленский также предупреждал, что КНДР может направить на помощь российской армии еще от 30 до 50 тысяч военных. По его мнению, участие Северной Кореи в войне дает ее армии опыт современных боевых действий, что в конечном итоге может представлять угрозу и для самого Сеула.

Что говорят в Сеуле о военном сотрудничестве России и КНДР?

В южнокорейском МИД отказались подтверждать данные о возможном новом масштабном развертывании войск КНДР или раскрывать детали закрытых переговоров с украинской стороной. В то же время там признали, что военное взаимодействие Москвы и Пхеньяна напрямую затрагивает национальную безопасность Южной Кореи и нарушает действующие резолюции Совета Безопасности ООН.

С начала полномасштабного вторжения Южная Корея стабильно оказывает Украине гуманитарную помощь, но принципиально воздерживается от прямых поставок оружия.

Напомним, ранее мы писали, что число граждан Северной Кореи на территории России продолжает расти. Президент Владимир Зеленский тем временем заявил о планах России привлечь до 50 тысяч северокорейцев.

Он подчеркивал, что украинские военные уже находили остатки ракет производства КНДР на своей территории, и это является признанным фактом.

Кроме того, Киев выражал готовность развивать сотрудничество с Сеулом в сфере беспилотных технологий, хотя из-за жестких законодательных ограничений Южной Кореи такое взаимодействие сталкивалось с определенными трудностями, которые украинские дипломаты пытаются преодолеть путем постоянного диалога.