Про це повідомляє The Korea Times із посиланням на представника Міністерства закордонних справ Південної Кореї.

Чому Сеул не поспішає зі зброєю для України?

За словами високопоставленого чиновника південнокорейського МЗС, експорт озброєнь суворо регулюється законодавством країни. У відомстві підкреслили, що Південна Корея вже допомагає Україні в енергетичній та інфраструктурній сферах, а також у медицині й освіті.

Саме тому, попри численні заклики Києва, позиція Сеула щодо прямої передачі систем протиповітряної оборони та іншої летальної зброї поки не змінюється.

Ця заява пролунала невдовзі після того, як президент Володимир Зеленський закликав Південну Корею поглибити оборонну співпрацю. Він наголошував, що Україна зацікавлена в сучасних південнокорейських системах ППО для захисту міст.

Зеленський також попереджав, що КНДР може направити на допомогу російській армії ще від 30 до 50 тисяч військових. На його думку, участь Північної Кореї у війні дає її армії досвід сучасних бойових дій, що зрештою може становити загрозу і для самого Сеула.

Що кажуть у Сеулі про військову співпрацю Росії та КНДР?

У південнокорейському МЗС відмовилися підтверджувати дані про можливе нове масштабне розгортання військ КНДР або розкривати деталі закритих переговорів з українською стороною. Водночас там визнали, що військова взаємодія Москви та Пхеньяна прямо зачіпає національну безпеку Південної Кореї та порушує чинні резолюції Ради Безпеки ООН.

Від початку повномасштабного вторгнення Південна Корея стабільно надає Україні гуманітарну допомогу, але принципово утримується від прямих постачань зброї.

Нагадаємо, раніше ми писали, що присутність громадян Північної Кореї на території Росії продовжує зростати. Президент Володимир Зеленський тим часом заявив про плани Росії залучити до 50 тисяч північнокорейців.

Президент України наголошував, що українські військові вже знаходили залишки ракет виробництва КНДР на своїй території, і це є визнаним фактом.

Крім того, Київ висловлював готовність розвивати співпрацю з Сеулом у сфері безпілотних технологій, хоча через жорсткі законодавчі обмеження Південної Кореї така взаємодія натрапляла на певні труднощі, які українські дипломати намагаються подолати шляхом постійного діалогу.