Про це стало відомо з інтерв'ю для телемарафону "Єдині новини".

Що відомо про залученість Північної Кореї у війну проти України?

Президент України заявив, що присутність громадян Північної Кореї на території Росії поступово зростає. За його словами, якщо раніше йшлося про сотні, а згодом про тисячі північнокорейців, то нині Росія нібито планує збільшити їхню кількість до 30 – 50 тисяч.

Президент зазначив, що північнокорейці фактично отримують можливість вивчати досвід сучасної війни, спостерігаючи за бойовими діями Росії проти України. На його думку, це може мати наслідки не лише для України, а й для безпеки в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

Зеленський наголосив, що отриманий досвід у перспективі може посилити військові можливості Північної Кореї та створити додаткові ризики у разі нових криз чи загострень у регіоні.

Ми вже знаходили ракети Північної Кореї на території України. Сьогодні це вже визнаний факт. Це абсолютно зрозуміло, що Північна Корея буде нарощувати досвід сучасної війни, буде отримувати ліцензії від Росії, буде отримувати від них усі військові інструменти. Ми це чітко розуміємо,

– повідомив Зеленський.

Зеленський наголосив на необхідності посилити співпрацю України з Південною Кореєю. За його словами, Київ зацікавлений у підтримці Сеула, зокрема в отриманні систем протиповітряної оборони, яких наразі бракує Україні.

Водночас Україна готова розвивати співпрацю з Південною Кореєю і в інших напрямках, зокрема у сфері безпілотних технологій. Президент зазначив, що через законодавчі обмеження Сеула така взаємодія має певні труднощі, однак українські дипломати продовжують вести відповідний діалог.