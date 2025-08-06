Первые поставки американского оружия и боеприпасов в Украину в рамках инициативы PURL, координируемой НАТО, начнутся уже в течение ближайших недель. Пакеты помощи профинансировали Нидерланды, Дания, Финляндия и Швеция.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду".

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Когда в Украину поступят первые поставки оружия от США?

Осведомленный с вопросом чиновник НАТО сообщил изданию на условиях анонимности, что через несколько недель в Украину поступят первые поставки американского оружия через НАТО в рамках инициативы PURL.

В ответ на потребности Украины, новые пакеты помощи готовятся быстро и на регулярной основе. Первые два пакета были профинансированы Нидерландами (4 августа), а также Данией, Финляндией и Швецией (5 августа). Мы ожидаем первые поставки в течение ближайших недель,

– сообщил чиновник.

Он также рассказал, что новые пакеты "будут готовиться оперативно и будут выдаваться регулярно".

"Вскоре мы ожидаем объявить о новых участниках инициативы PURL", – сообщил собеседник издания.

К слову, в Финляндии сообщили, что не будут покупать оружие у США для Украины. Там заявили, что сосредоточены на закупке вооружения для Киева по другой программе.